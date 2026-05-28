Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon artacak mı?
Haziran ayı yaklaşırken gözler yine enflasyon rakamlarında... Geçen ay %4,18 gelen TÜFE oranları sonrası mayıs ayı verileri merak ediliyor. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Enflasyon rakamları için geri sayım devam ediyor. Özellikle memur ve emekliler verilere odaklanmış durumda... Gelecek enflasyon farkı milyonları yakından ilgilendiriyor. Haziran ayı yaklaşırken "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını 3 Haziran Çarşamba saat 10.00'da açıklayacak.
Nisan ayı enflasyon rakamları nasıl gelmişti?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,59 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,43, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,48 yükseldi.
TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,37 yükseliş kaydetti.
Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 10,99, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 28,59 artış oldu.