Enflasyon ve cari açığa panzehir olacak stratejik yatırımlara odaklanacak

Ece CEYHUN

Tarım Kredi Kooperatifleri, yağda, yemde ve tarımsal ilaçta yeni yatırımlara hazırlanıyor. Türkiye tarımı için stratejik yatırımlara odaklanan kurum da hedef ‘enflasyon ve cari açığa panzehir’ olmak. Geçen yıl TMSF bünyesinde yer alan Aynes Gıda’yı satın alarak Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ olarak süt ve süt ürünleri alanında önemli bir yatırıma imza atan Tarım Kredi, geçtiğimiz günlerde de SİVTAŞ’ı devralmıştı.

Tarım Kredi Süt Ürünleri’nin Denizli Acıpayam’daki merkez tesislerinde gelecek dönem hedeflerini anlatmak için bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, faaliyet gösterdikleri alanlarda uçtan uca ihtiyacı karşılamaya odaklandıklarını söyledi.

Kurumun bugün geldiği noktayı rakamlarla anlatan Hüseyin Aydın, 24 milyar TL öz kaynak ve yıllık 100 milyar TL’lik cirosu olan Tarım Kredi’nin bugün 853 bin çiftçinin ortak olduğu, 192 hizmet bürosu, bin 618 kooperatifi, 17 bölge birliği, 23 bin personeli, 19 şirketi, 51 fabrikası ve 2 limanı olan bir yapıya ulaştığını belirtti. Önümüzdeki yıl Tarım Kredi Kooperatifleri cirosunun 160-170 milyar TL’ye ulaşmasını öngördüklerini de ifade etti.

“Türkiye’nin en önemli problemi cari açık” diyen Hüseyin Aydın, tohumculuk ve tarımsal ilaç alanlarını stratejik sektör olarak gördüklerini aktararak ithalatı azaltacak ihraçtı artıracak yatırımlarda hızlanacaklarını anlattı.

Hüseyin Aydın, “İlaç da, tohum da Türkiye’nin dışa bağımlığı olduğu sektörler, yani ithalatı artıran sektörler… Daha etkili olacağız. Yüzde 5’lik payımızı artıracağız” diyerek TARKİM Bitki Koruma’da; “Orta vadede hayvancılığın daha spesifik bir bölümünü yapma gayreti içerisinde olacağız” açıklamasıyla TK Yem’de; “Sıvı yağda kısa bir süre sonra Türkiye’nin önemli oyuncularından biri olmayı düşünüyoruz” bilgisini vererek TK Yağ Sanayi’nde yeni yatırımların sinyalini verdi.

Aydın konuyla ilgili ayrıca, geçtiğimiz yıllarda Ayçiçek yağında sorun yaşandığını bu yıl zeytinyağında küresel problemler olduğuna da değinerek, “Yağda yatırım da yapabiliriz hazır bir tesisi satın da alabiliriz. Fırsatlardan yararlanabiliriz” bilgisini verdi.

Depo yatırımlarının da devam edeceğini anlatan Aydın, “Fabrikadan büyük depo yatırımlarımız da olacak” ifadesini kullandı. Sivas Valiliği ve Belediye tarafından kurulan Sivas Teknik Tarım Anonim Şirketi'nin (SİVTAŞ) alımına da değinen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Bir ay önce satın aldık. Burada süt işleme tesisi var, onu da yemle beraber almış olduk. Yem de artık yüzde 15-20 ile Türkiye’de büyük oyuncuyuz” dedi.

Tarımsal girdi satışı büyüyor

Bugün kamuoyunda Tarım Kredi Marketleri ile tanınan kurumun asıl işi tarımsal girdi satışı. Hüseyin Aydın’ın verdiği bilgiye göre gübre, yem, akaryakıt, tohum, ilaç ve diğer girdi satışı 2023 yılı sonu için tahminen 55 milyar TL’ye ve üretici sayısı da 520 bine çıkacak. 2022 yılında girdi satışı 28 milyar TL olan kurumun üretici sayısı da 480 bindi.

Yıl sonu alım miktarı 10 milyar TL

Bu yıl 150 bin ton arpa, 70 bin ton ayçiçeği aldıklarını, 180 bin ton mısır ve 60 bin ton çeltikte alımlarının devam ettiğini anlatan Aydın şöyle devam etti: “Baktığınız zaman 35 farklı üretimi alıyoruz. Böylece 1 milyon ton, yıl sonunda 10 milyarlık bir alım yapacağız.

Ödeme süresi de en çok 45 gün oluyor, ama ortalamaya baktığınız zaman 20 gün sonra üreticinin parasını ödüyoruz ya da bizden vadeli, kredili almış olanın hesabını kapatıyoruz. Tabi biz oyuncu olduğumuz zaman ürünlerini bir şekilde üretici daha uygun fiyatla satmış olabiliyor, o imkanı veriyoruz. Türkiye’deki bütün üretimleri Tarık Kredi’nin alma şansı yok, ama bu aldığımız ürünü kendi marketlerimizde satıyoruz.

Arpayı alıyoruz yemde kullanıyoruz, yem fabrikamızda. Bir ürün alıp ticari olarak onu bir başkasına satmıyoruz. Kendimiz kullanmaya çalışıyoruz. Büyüdükçe, sanayi tarafımız güçlendikçe daha fazla ürün alıyor hale geleceğiz, dolayısıyla bu da fiyatların daha sağlıklı oluşumuna katkı verecek.”

Enflasyona da etkimiz olur

Tarım Kredi Market ve Koopbakkal yapılanması ile 81 il 589 ilçede 3 bin 293 noktada hizmet verdiklerini aktaran Hüseyin Aydın, yıl sonunda 3 bin 10’u Tarım Kredi Marketler, 1.000’i Koopbakkal’lar olmak üzere 4 bin 10 noktaya ulaşacaklarını bunun da çalışan sayısını 10 bin 158’den 12 bin 200’e taşıyacağını da ifade etti.

Koopbakkal’larda 250 ürün satılırken marketlerde satışta bulunan 1.200 ürünün 623’ü Tarım Kredi ailesinin ürettiği ürünlerden oluşuyor. Tarım Kredi ailesinin ürettiği ürünlerin TK Kooperatif Market cirosu içindeki payı ise yüzde 57. Aydın, “2023 sonunda 1.000 Koopbakkal ile küçük esnafı desteklemeye devam edeceğiz.

Fiyatı iskontolu veriyoruz. Ürün gamını da belirlerken de bir ailenin temel ihtiyaçlarını baz alıyoruz. Hem ürün gamını hem satış kanalını artırırsak enflasyona da sıkı bir şekilde etkimiz olur. Fiyatta kimsenin peşine takılmıyoruz” diye konuştu. Marketlerde 2022’de 13 milyar TL ciro elde eden Tarım Kredi 2023 sonunda 20 milyar TL ciroya geleceğini öngörürken, mağaza başı ciroyu günlük 12 bin 156 TL’den 42 bin 654 TL’ye, mağaza başı ortalama müşteri sayısını da günlük 205’ten 337’ye çıkardı.

Aydın, “Hal ve gidişat pekiyi” dedi. Hüseyin Aydın, Anadolu adında bir alt marka çıkarttıklarını da ifade ederek, “Her şeyi biz üreteceğiz gibi bir iddianın içinde değiliz elbette ama bu kadar ürünü olan bir kurumun da kendi dükkanı, kendi marketi, kendi satış kanalının olması iktisaden, siyaseten ve ticareten doğrudur” dedi.

Büyükler listesinde sıra atlayacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, İSO 500 listesinde Gübretaş, TK Yem ve TK Tedarik Üretim olmak üzere 3 şirketleri olduğunu belirterek Fortune 500’de büyüyen ilk 200 şirketin 4’ünün de Tarım Kredi Grubu’ndan olduğunu söyledi.

Aydın, “İSO 500’deki şirket sayımız, bu sene, ama en geç gelecek sene 3 değil 5 olacak. Beklentimiz o yönde. Fortune 500 sıralamasında Gübretaş 61’inci sıradan 57’ye, TK Kooperatif 273’ten 102’ye, TK Tedarik 196’dan 124’e ve TK Yem 169’uncu sıradan 163’e geldi. Çok ciddi bir hızla ön almışız. Bu, şu anlama geliyor. Rakiplerimize nispetle daha yüksek ciro elde ediyoruz, piyasadan daha yüksek pay alıyoruz” şeklinde konuştu.

Teknolojiyi az kullanıyoruz

“Eksiğimiz, noksanımız yok mu? Çok fazla” diyen Hüseyin Aydın, “Zayıf noktalarımız var, teknolojiyi az kullanıyoruz. Fabrikada çok iyi kullanıyoruz, ama sistem okuma konusunda sıkıntılarımız var. Zayıf taraflarımızı biliyoruz, zayıf taraflarımızı bilmemiz bizim en güçlü yönümüzdür arkadaşlar. Ona da hükmedeceğiz, hazırlıklarımız var. Grup bir mantık içerisinde, bir takım oyunu içerisinde bütünleşti, yani farklı bir şey yok” açıklamasını da yaptı.

Gübrede kampanya başlatıyor

Türkiye’de ekim dönemlerinde 20-20 gübre yılda iki defa kullanılıyor. Aydın, sonbaharda en çok kullanılan gübre olduğu için 20-20 gübrede indirim yapacaklarını da açıkladı. Aydın, “Tonunda 400 TL indiriyoruz ama piyasa ile mukayese ettiğimizde 650 TL’lik bir fiyat avantajı sağlamış oluyoruz. Fiyatını 13 bin 500 TL’den 13 bin 100 TL’ye düşüreceğiz” dedi.

Sözleşmeli tarım da, tarımsal sanayii de yapıyoruz

Tarım Kredi Kooperatiflerinin hem bir tarım ekosistemi içinde çalıştığını hem de sözleşmeli tarım yaptığını da anlatan Hüseyin Aydın şöyle konuştu: “Türkiye’nin kurtuluşu sözleşmeli tarımdır. Doğru, ben de altını imzalıyorum, doğru bir şeydir. Biz, sözleşmeli tarımı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Geçen sene bize 520 bin çiftçi gelmiş. Çiftçiye vadeli gübre vermişim, yem vermişim, ilaç vermişim, tohum vermişim. Sonra ayçiçeğini, çeltiğini, arpasını, mısırını satmış, almışım…

Ya parasını vermişim ya da borcundan mahsup etmişim. Girdi tedariki ve ürün alımıyla Tarım Kredi sözleşmeli tarımı yapıyor zaten. Üstelik yaklaşık 500 bin kişiyle yapıyor. Tarımın kurtuluşu nedir? Tarımsal sanayidir. Biz de tarımsal sanayi yapıyoruz. Üreticiye girdileri veriyoruz, marketten de sofraya hitap ediyoruz, bununla gurur da duyuyoruz. Kimin emeği geçmişse, bugüne kadar kim buraya katkı vermişse herkese teşekkür ediyoruz.”

TK Süt’ün ajandasında da yatırım var

TK Süt Ürünleri AŞ Genel Müdürü Abdullah Oğul’da TMSF bünyesinde yer alan Aynes Gıda’nın satın alma işleminin tamamlanmasının üzerinden bir yıl geçtiğine işaret ederek fabrika hakkında bilgi verdi.

Oğul, satın alma işlemi sonrasında 100 milyon TL daha yatırım yaptıklarını da ifade ederek şöyle konuştu: “Aynes’in sadece mal varlığını ve markasını satın aldık, şirketimiz Tarım Kredi Süt olarak 1 Kasım itibariyle kuruldu geçen yıl. Burada da yine hem market raflarında, hem ihracatta Aynes ürünlerini satıyoruz. Tarım Kredi, tüketicinin ekonomik olarak alabilmesi için TARSÜT markalı ürünleri de kendi marketlerimizde satıyoruz.

Yaklaşık 1.000 çalışanımız var, 12 kategoride 200 çeşit ürün üretiyoruz. Sadece kendimize değil, market tarafında rakibimiz, bu tarafta da müşterimiz olan 46 bin noktada ürün sattırıyoruz. 6 bin stoklama üreticimiz var, 236 da süt toplama merkezimiz var. Toplamda 12-13 bin civarında süt üreticisinden hizmet alıyoruz.”