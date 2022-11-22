Enflasyon yakın bir zamanda düşüş eğilimine girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Zorunlu Deprem Sigortası"nın kapsamının genişletilerek "Zorunlu Afet Sigortası"na dönüştürülmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Böylece, vatandaşlarımızı tüm doğal afetlere karşı güvence altına alacak yepyeni bir ürünü Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde beraberce hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Nebati, DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sigortacılık sektörünün finansal piyasaları besleyen ve stratejik önem taşıyan bir konumda olduğunu söyledi.

Sigortacılığın çeşitli riskler karşısında güvence sağlamasının yanı sıra önemli bir tasarruf aracı olduğuna da dikkati çeken Nebati, "Sigortacılık sektörümüz, Türkiye ekonomisine yaklaşık 230 trilyon lira tutarında, yani GSYH'nin 32 katı değerinde teminat sunmuştur. Ağustos ayı itibarıyla üretilen prim tutarıysa 126 milyar liraya ulaşmış olup, bu rakamın yıl sonunda 200 milyar lira olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Nebati, toplam 70 sigorta şirketinin faaliyet gösterdiği sektörün, doğrudan ve dolaylı olarak 200 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

Sektörün gelişmesini desteklemek için cesur ve kararlı adımlar atmaktan çekinmediklerini belirten Nebati, Bakanlık olarak sigortacılık ve emeklilik sektörünün etkin şekilde çalışabilmesi için attıkları adımları da anlattı.

Nebati, 18 yaş altı vatandaşların bireysel emeklilik sistemine dahil olmasına imkan sağlayan düzenleme sayesinde Kasım 2022 itibarıyla 500 bini aşkın çocuğun sisteme dahil olduğunu ve yaklaşık 2,3 milyar liralık ilave fon hacmi üretildiğini kaydetti.

Poliçe sayısı 11 milyona ulaştı

14,5 milyonu aşkın katılımcının yer aldığı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriken fonların hacminin 385 milyar liraya çıktığını belirten Nebati, DASK'ın kuruluşundan bugüne kadar geçen 22 yılda, Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sayısının yaklaşık 11 milyona ulaştığını dile getirdi.

Nebati, Olağanüstü Yönetim Merkezi'nin kurulmasının, afetlere hazırlık açısından, DASK adına atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut Zorunlu Deprem Sigortası ürününün kapsamının genişletilerek Zorunlu Afet Sigortası'na dönüştürülmesi yönündeki çalışmalar halen devam ediyor. Böylece, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi sadece deprem değil, tüm doğal afetlere karşı güvence altına alacak yepyeni bir ürünü de inşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde yine beraberce hayata geçireceğiz."

"Türkiye'nin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize ediliyor"

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasına rağmen Türkiye'nin, uygulanan politikalarla, diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam ettiğini ifade eden Nebati, şunları söyledi:

"Yaklaşık bir yıl önce uygulamaya başladığımız yüksek olmayan faiz politikasıyla çok sert eleştirilere maruz kaldık. Hatta 'Tüm dünya yanlış biliyor, bir tek siz mi doğru biliyorsunuz?' tarzında ifadeler kullanılmıştı. Ancak şimdi diğer ülkeler de bizim politikamızı takdir etmeye başladılar. Onlar da yüksek olmayan faiz politikasını uyguluyorlar. Hatta son dönemdeki faiz artırımlarına rağmen 131 ülkede politika faizi enflasyonun altında belirleniyor."

Nebati, makroekonomik verilerin, uyguladıkları politikanın isabetli olduğunu ortaya koyduğuna işaret ederek, "Uluslararası kuruluşlar, her ne kadar enflasyonun altında olsa da faiz artırımında bulunan birçok ülkeye yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönde revize ederken, ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönde revize ediyorlar" dedi.

Büyümenin yanı sıra istihdamı da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırdıklarını anlatan Nebati, Türkiye'nin cari dengede altın ve enerji hariç iyi seviyelerde bulunduğunu ifade etti.

"Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz"

Nebati, bütçe disiplininden taviz vermeden dar gelirli vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Birilerinin dediği gibi KKM'nin bütçeye maliyeti astronomik rakamlara ulaşmadı ve son zamanlarda azalıyor. Bankalarımızın da tahsili gecikmiş alacakları azalıyor, rezervlerimiz artıyor. Her ne kadar döviz kuru artacak diye yaygara koparanlar olsa da döviz kurundaki oynaklık azaldı ve bundan sonra da inşallah az olacaktır. Bu spekülatif ve manipülatif bir şekilde yaygara koparanlara sesleniyorum: 'Yakın takibimizdesiniz.' Ne zaman ülke toparlansa, sosyal medya üzerinden tetikçiler başlıyor. Ülke içindeki olumlu havayı bir takım manipülatif, spekülatif söylemlerle yıkmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Sadece sözle değil, veriyle, ortaya çıkan başarılarımızla da karşılık vereceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, biz üretim ve ihracat bazımızı güçlendiren, makroekonomik ve finansal istikrarı destekleyen sağlam adımları attıkça enflasyonu beraberce kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonun, çok yakın bir zamanda da düşüş eğilimine gireceğine hep birlikte şahit olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımlarla, dünyadaki konumu giderek daha stratejik bir boyut alan Türkiye'yi güçlü bir üretim ekonomisi haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Nebati, bu doğrultuda, selektif kredi politikasını kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini anlattı.

Nebati, Türkiye'nin son 20 yılının bir "atılım" dönemi olduğuna dikkati çekerek, bu atılımın somut kazanımlarının eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden ulaşıma, sanayi ve teknoloji hamlelerinden uzay çalışmalarına kadar her alanda görüldüğünü dile getirdi.

Sigortacılık sektörünün "büyüme değil sıçrama" zamanında olduğunu ifade eden Nebati, "Çok daha fazla koşturmalıyız, daha fazla çalışmalıyız ve hep beraber bunu yapmalıyız. Vizyoner, bu ülkenin gerçekleriyle uyumlu, toplumun beklentilerini karşılayacak adımları hep beraber atalım. Sıkıntılar çözülmek için, krizler bertaraf edilmek için gelir. Varsa üzerine gideriz. Yeter ki hep beraber gidelim" diye konuştu.

1 günde 96 bin hasar dosyası işlenebilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ile Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren'in de birer konuşma yaptığı törende, Bakan Nebati ve beraberindekiler kurdele keserek Merkezin açılışını yaptılar.

DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi, afetlere hazırlık çalışmaları bakımından önem taşıyor.

Yenilenen teknolojik altyapı sayesinde, olası bir afet anında, bilgi sistemleri sınırsız eşzamanlı ihbarı karşılayabilecek ve 24 saatte 96 bin hasar dosyasını işleyebilecek. Böylece, vatandaşların hasar bildirimlerini sorunsuz yapabilmeleri garanti altına alınacak.