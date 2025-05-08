“Enflasyon yüzde 15’e inerken sanayi yarı yarıya küçülecek”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonun en büyük sıkıntısını ihracatçıların yaşadığını söyledi. Enflasyonla mücadele edilirken ihracatın baskılandığını belirten Gültepe, “İhracata yeni başlayan firma sayısı azalıyor. İhracat için heves azalıyor. Enflasyon yüzde 37 ama faiz yüzde 50. Yüksek faiz düşük kur uygulanıyor. Belki enflasyon yüzde 15’lere gelecek ama sanayi yarı yarıya küçülecek” mesajları verdi.
Recep ERÇİN
TİM Genel Merkezi’nde görüştüğümüz Gültepe, bir soru üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Merkez Bankamızın enflasyon tahmin aralığı var, yüzde 19 ile yüzde 29 arası. Biz bu sene enflasyonun bu hedef tahmin aralığı içerisinde kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz” açıklamasını değerlendirdi. Mustafa Gültepe, “10 puanlık aralık epey geniş. Enflasyonun en büyük sıkıntısını ihracatçı yaşıyor. İhracatın üzerine baskı kurarak enflasyon düşürülmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.
“Fiyatlar durup durup artıyor”
İhracatçının da ötesinde nihai tüketicinin enflasyondan en çok etkilenen kesim olduğunu belirten Mustafa Gültepe, şunları söyledi: “Vatandaşın tüketim ürünlerinde fiyatlar durup durup artıyor. O niye artıyor biz de anlamadık. Her ay gittiğimiz bir restoranda, her gidişte fiyatlar yükseliyor. Bugünün güneşi ile yarının çamaşırı kurutulamaz, diye bir söz var. Sektörler küçülüyor. İhracat geçen ay arttı görünüyor ama 2 iş günü fazlalığı ve pariteden gelen 450-500 milyon dolar sayesinde oldu. Tek isteğimiz kur ve enflasyon arasındaki korelasyonun tekrar kurulması. Bu korelasyon koptu.”
“İhracatta heves kaçtı”
Enflasyon yüzde 35-40 bandında seyrettiği halde son aylarda faizin yeniden yüzde 50’lere çekilmesini eleştiren TİM Başkanı Gültepe, “Yüksek faize rağmen enflasyon neden düşmüyor?” diye sorarak, sebeplerin başka yerde aranması gerektiğin dile getirdi. “Avrupa Birliği’nde durgunluk varken biz pahalandık. Onlar kuzeye giderken biz güneye gittik” diyen Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “25 sene boyunca buradan ürün alan şimdi gidiyor. Çünkü yüzde 3-5 değil büyük fiyat farkı var. Ülke pahalı olunca üretim olmaz. 6. Bölgenin yarattığı olumlu etki bitti. Bu politikalardan da vazgeçmiyorlar. Biz ise ihracata sarılmak gerektiğini düşünüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Enflasyon yüzde 15’lere gelecek ama sanayi yüzde 50 gerileyecek. İlk kez ihracat yapan firma sayısı binin altına düştü. İhracatta heves kaçtı.”
Kayıt dışılık iki taraftan da kaynaklanıyor olabilir
Mustafa Gültepe, kayıt dışı ekonomi konusunda da görüşlerini açıkladı. Gültepe, “1991’den bu yana ihracat yaparım. Kayıt dışı nedir bilmem. Ne yaptığımız işte, ne iş yaptığımız grupta böyle bir şey gördük. Neden oluyor onu araştırmak lazım. Kültürel etkilerden dolayı olabilir. Ama tek taraflı olmadığını söyleyebiliriz. Vergiler fazla tamam ama vergi vermezsen de devlet görevini yapamaz. Bu bilinçte olmak lazım. Denetim eksikliği de var.
Bundan da kaynaklı olabilir. Bir de beklenti içinde olunmasından kaynaklanabilir her 5-6 bir yılda çıkan aflar söz konusu” dedi. Türkiye’de vergi yükünün Avrupa’ya göre fazla olmadığını ifade eden Mustafa Gültepe, “KDV ile ilgili bir durum var. Onun sadeleşmesi gerekiyor. Gelir dağılımı oranlarına bakınca da bir şeylerin değiştirilmesi lazım. Devletin de tabi gelir yaratması lazım. Başka türlü para basarak gelir yaratılmaz” diye konuştu.