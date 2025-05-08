“Enflasyon yüzde 15’e inerken sanayi yarı yarıya küçülecek”

Recep ERÇİN

TİM Genel Merkezi’nde görüştüğümüz Gültepe, bir soru üzerine Hazine ve Ma­liye Bakanı Mehmet Şim­şek’in, “Merkez Bankamı­zın enflasyon tahmin aralı­ğı var, yüzde 19 ile yüzde 29 arası. Biz bu sene enflasyo­nun bu hedef tahmin aralığı içerisinde kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz” açıklamasını değerlendirdi. Mustafa Gültepe, “10 puan­lık aralık epey geniş. Enflas­yonun en büyük sıkıntısını ihracatçı yaşıyor. İhracatın üzerine baskı kurarak enflas­yon düşürülmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

“Fiyatlar durup durup artıyor”

İhracatçının da ötesinde nihai tüketicinin enflasyon­dan en çok etkilenen kesim olduğunu belirten Mustafa Gültepe, şunları söyledi: “Va­tandaşın tüketim ürünlerin­de fiyatlar durup durup artı­yor. O niye artıyor biz de an­lamadık. Her ay gittiğimiz bir restoranda, her gidişte fiyat­lar yükseliyor. Bugünün gü­neşi ile yarının çamaşırı ku­rutulamaz, diye bir söz var. Sektörler küçülüyor. İhracat geçen ay arttı görünüyor ama 2 iş günü fazlalığı ve parite­den gelen 450-500 milyon dolar sayesinde oldu. Tek is­teğimiz kur ve enflasyon ara­sındaki korelasyonun tekrar kurulması. Bu korelasyon koptu.”

“İhracatta heves kaçtı”

Enflasyon yüzde 35-40 bandında seyrettiği halde son aylarda faizin yeniden yüzde 50’lere çekilmesini eleştiren TİM Başkanı Gültepe, “Yük­sek faize rağmen enflasyon neden düşmüyor?” diye so­rarak, sebeplerin başka yer­de aranması gerektiğin dile getirdi. “Avrupa Birliği’nde durgunluk varken biz paha­landık. Onlar kuzeye gider­ken biz güneye gittik” diyen Gültepe, sözlerini şöyle sür­dürdü: “25 sene boyunca bu­radan ürün alan şimdi gidi­yor. Çünkü yüzde 3-5 değil büyük fiyat farkı var. Ülke pa­halı olunca üretim olmaz. 6. Bölgenin yarattığı olumlu et­ki bitti. Bu politikalardan da vazgeçmiyorlar. Biz ise ih­racata sarılmak gerektiğini düşünüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Enflasyon yüzde 15’lere gelecek ama sanayi yüzde 50 gerileyecek. İlk kez ihracat yapan firma sayısı bi­nin altına düştü. İhracatta heves kaçtı.”

Kayıt dışılık iki taraftan da kaynaklanıyor olabilir

Mustafa Gültepe, kayıt dışı ekonomi konusunda da görüşlerini açıkladı. Gültepe, “1991’den bu yana ihracat yaparım. Kayıt dışı nedir bilmem. Ne yaptığımız işte, ne iş yaptığımız grupta böyle bir şey gördük. Neden oluyor onu araştırmak lazım. Kültürel etkilerden dolayı olabilir. Ama tek taraflı olmadığını söyleyebiliriz. Vergiler fazla tamam ama vergi vermezsen de devlet görevini yapamaz. Bu bilinçte olmak lazım. Denetim eksikliği de var.

Bundan da kaynaklı olabilir. Bir de beklenti içinde olunmasından kaynaklanabilir her 5-6 bir yılda çıkan aflar söz konusu” dedi. Türkiye’de vergi yükünün Avrupa’ya göre fazla olmadığını ifade eden Mustafa Gültepe, “KDV ile ilgili bir durum var. Onun sadeleşmesi gerekiyor. Gelir dağılımı oranlarına bakınca da bir şeylerin değiştirilmesi lazım. Devletin de tabi gelir yaratması lazım. Başka türlü para basarak gelir yaratılmaz” diye konuştu.