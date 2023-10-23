Enflasyona karşı işçinin hakkını koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ tarafından bir otelde düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Çalışma Hayatı Sempozyumu"nun açılışına katıldı.

Filistin'de, 7 Ekim'den bu yana acımasızca kanı dökülen, şehit edilen bebeklere, çocuklara, kadınlara ve tüm Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Işıklan, hiçbir savaş hukukunun çocukların öldürülmesine, hastanelerin, okulların, ibadethanelerin bombalanmasına izin veremeyeceğine işaret etti.

Işıkhan, bu coğrafyada huzur ve barışın gelmesini, kanın, acının ve gözyaşının bir an önce son bulmasını istediklerini vurguladı. Işıkhan, gerek yardım kuruluşları vasıtasıyla insani yardım noktasında, gerekse diplomatik ve hukuki mücadele noktasında tüm imkanlarla Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Katma değer artarak devam edecek"

Çalışma hayatının çok yönlü ve paydaşlı, kapsamı oldukça geniş bir niteliğe sahip olduğunu da belirten Işıkhan, bakanlığıyla, sendika ve konfederasyonlarıyla, işçisiyle, işvereniyle ve tüm paydaşlarıyla büyük bir aileyi temsil ettiklerini söyledi.

Işıkhan, özellikle son yıllarda hem ulusal çapta hem de küresel alanda yaşanan hadiseler ve badirelerin yol açtığı ekonomik manipülasyonlar ve finansal krizlerin, paydaşların varlığına daha da önem kazandırdığına işaret ederek, devlet olarak çalışma barışının sağlanması ve enflasyonun olumsuz etkilerine karşı işçilerin haklarının korunması için azami gayret gösterdiklerini vurguladı.

Işıkhan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin ekonomisi kolayca yıkılacak, kırılgan bir ekonomi değildir. Ülkemiz onlarca badire, atlattığımız onlarca iç ve dış saldırıya maruz kaldığımız yılları dahi rekor büyüme oranlarıyla kapattı. Hiçbir zorluk bizi yıldıramadı, yolumuzdan alıkoyamadı.

Türkiye, yaptığı dev yatırımlar, ihracatta kaydettiğimiz ilerleme ve istikrarlı büyümesiyle, artık önüne daha büyük ve uzun vadeli hedefler koymuştur. Nasıl ki bugünümüze siz değerli konfederasyonumuz ve sendikalarımızın destekleriyle ulaştıysak, gelecek hedeflerimiz noktasında da sizlere büyük görevler düşüyor. Ülkemize, çalışma hayatımıza sağladığınız katma değerin artarak devam edeceğine inancım tam."

"Üretimin ve alın terinin yüzyılı yapacağız"

Işıkhan, Bakanlık olarak, ortak akıl ve istişare ile yürütülecek tüm çalışmalara hazır olduklarının altını çizerek, "Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sendikalarımız, konfederasyonlarımız, işçi ve işverenlerimiz ile el ele vererek, Türkiye'yi her anlamda dünya standartlarının da üzerine çıkaracak, çalışma hayatında da Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılı emeğin, üretimin ve alın terinin yüzyılı yapacaklarını dile getiren Işıkhan, bunun için işçi temsilcilerinin desteğine, gücüne ve inancına ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

"Çalışanların yüzde 86’sı sendikasız"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatında çözülmesi gereken temel sorunların başında sendikalaşmanın geldiğini belirtti. Arslan, "Ülkemizde işçilerin yüzde 14'ü sendikalara üye olabiliyor.

Dolayısıyla Türkiye'de çalışanların yüzde 86'lık kısmı sendikalara üye değil. Bu, bizim çözmemiz gereken temel sorunlardan bir tanesi. Öte yandan yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik, vergi dilimindeki haksızlık, kayıt dışı istihdam ve iş kazalarında kaybettiklerimiz Cumhuriyetimizin 100.

yılındaki önemli sorunlarımız" dedi. Vergi düzenlemesi isteyen Arslan, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınan ve aile yükümlülüklerini de dikkate alan bir modelin ülkemize kazandırılmasını istiyoruz. Hem kamuda hem de özel sektörde asgari ücret arttığı zaman, asgari ücretle paralel olarak toplu sözleşme sistemindeki işçilerin haklarının da en az asgari ücret düzeyinde arttırılacağı bir modele ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.