'Enflasyondaki belirsizlik yatırım kararını engeller'

İş dünyası örgütleri reformların hızlandırılarak rekabet gücünün artırılmasını işaret ederek yapısal reformların önemine dikkat çekti. İşte iş dünyası örgütlerinin OVP ile ilgili görüşleri.

“Kayıt dışılıkta önemli adımlar atılmalı”

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: OVP’de enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edecek olmasının teyit edilmesi memnuniyet verici. Özellikle kayıt dışılıkla mücadele alanında çok güçlü ve somut adımlar atılması gerekiyor. Dezenflasyon ve dengelenme süreci ile beraber kalıcı sürdürülebilir büyüme için OVP’de vurgulanan sanayide yapısal dönüşüm, Ar-ge ve yenilik ekosistemi, yeşil ve dijital dönüşüm, beşeri sermayenin güçlendirilmesi gibi alanlarda reformları hızlandırarak rekabet gücümüzü artırmak için çalışmalıyız.

“Yapısal reformlar ile desteklenmeli”

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED): Makroekonomik programın öngördüğü zor bir geçiş dönemini yaşayan firmaların yönetmekte, genel merkezlerine anlatmakta zorlanacağı anlık sürprizlerle karşılaşmalarını önleyici bir yaklaşımın benimsenmesi büyük önem taşıyor. Enflasyon ve onun yarattığı belirsizlik yatırım kararlarının alınmasının önündeki en büyük engel. Makroekonomik alandaki politikalarla iç talepte sağlanan azalışın, üretim yani arzın artırılması yönündeki yapısal reformlarla desteklenmesi önemli. Büyüme, ancak bu kompozisyonda gerçekleşirse, enflasyon üzerinde baskı yaratmayan ve dezenflasyonist sürece katkı sağlayan sonuçlar doğurabilir.

“Emek yoğun sektörlerde avantajı kaybediyoruz”

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu: OVP’nin bazı hedefleriyle ilgili endişelerimizi dile getirmek isteriz. Özellikle emek yoğun sektörlerde Türkiye’nin avantajını kaybetmeye başladığını görüyoruz. Ülkemizin zenginleşmesiyle birlikte, düşük maliyetli iş gücüne dayalı sektörlerin artık Türkiye’de varlık göstermesi zorlaşacak.Üretimde katma değeri artırma hedeflerimiz çerçevesinde katma değerli üretim yapabilmek için daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Ancak mevcut yüksek faiz oranları ve sınırlı bütçe destekleri bu geçişi zorlaştırıyor.

“Üretim maliyetleriyle ilgili beklentimiz var”

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz: Ülkemizin çıkış yolu ihracatta. Ülkemizin kalkınması ve küresel ölçekte yaşanan bu dar boğazdan çıkması ancak ve ancak devletimizin tüm kademeleriyle daha sıkı koordinasyon ve sıkı iletişim içinde olmakla mümkün. İhracatçılarımızın karşı karşıya kaldığı yüksek üretim maliyetleri ve pazar kaybı risklerinin önlenmesine ilişkin beklentileri karşılanmalı. Bu yük ancak reel sektör - kamu iş birliğinin ortak hareketi sonucunda kaldırılabilir.

“Yerli üretime destek verilmesi önemli”

EVSİD Başkanı Talha Özger: OVP, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerini destekleyecek politikalarıyla ev ve mutfak eşyaları sektörüne umut vadediyor. Programın iç piyasada istikrarı ve dış ticarette rekabet gücünü artırmaya yönelik adımları sektör için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. OVP ile birlikte yatırımların teşvik edilmesi, iş gücünün desteklenmesi ve ihracatın artırılması hedefleri, sektörde büyüme ve yenilikçi üretim için önemli bir zemin hazırlayacaktır. Yerli üretimin teşvik edilmesi ve ihracat süreçlerinin kolaylaştırılması, hem iç pazarın hem de dış pazarların ihtiyaçlarına cevap verecek üretim yapısının oluşturulmasında kritik bir rol oynayacaktır.

“Teknolojik odaklı yatırım rekabetimizi artırır”

MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak: OVP’nin Türkiye ekonomisinin son bir yılda istihdamda sağladığı artış ve işsizlik oranındaki düşüş gibi olumlu gelişmelerin devamı kritik önem taşıyor. OVP’nin öncelikli olarak belirlediği reformlar kapsamında üretim ve ihracatın artırılması stratejileri, yüksek katma değerli ürünlere odaklanmayı ve böylece cari işlemler dengesinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Yapısal reformlarla birlikte sektörel dönüşümlerin ve teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesiyle sektörümüzün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artacağına inanıyoruz.