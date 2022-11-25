Enza Home, Anadolu Yakası’ndaki en büyük kurumsal mağazasını İdealtepe’de hizmete açtı

Türkiye’nin dört bir yanına ulaşma hedefiyle mağaza yatırımlarını sürdüren Yataş Grup, Enza Home markasının yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Enza Home’un Anadolu Yakası’ndaki en büyük kurumsal mağazası olan İdealtepe mağazası, Turgut Özel Bulvarı üzerinde, 3 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

22 Kasım Salı günü gerçekleştirilen açılış törenine katılan Enza Home Pazarlama Direktörü Evren Şen, “Enza Home, Türkiye’nin en sevilen ve en çok tercih edilen markalarından biri… İdealtepe mağazasıyla 49’uncu mağazaya ulaşan Enza Home, İstanbul’un kalbinin attığı merkezlerde müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam edecek. Amacımız her zaman müşterilerimize en iyi mağaza deneyimini sunmak. Eşsiz tasarımları ve minimalist şehirli yaşam tarzını benimsediğimiz, rahatlığı ve özgünlüğü ulaşılabilir fiyatlarla sunduğumuz Enza Home konsept markamızla müşterilerimizle buluşmaya devam edeceğiz" dedi.