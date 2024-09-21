EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücretinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ın (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi. Konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
AA
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Yayımlanan karar göre, 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.
EPDK'nin söz konusu kararı, 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.