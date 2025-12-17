EPDK açıkladı: Elektrik dağıtımında getiri oranı ve yatırım modeli değişiyor

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak 2026-31 Aralık 2030 dönemini kapsayan beşinci uygulama döneminde elektrik dağıtım şirketleri için geçerli olacak reel makul getiri oranı vergi öncesi yüzde 14,46 olarak belirlendi. İtfa süresi ise 10 yıl olarak belirlendi.

Ayrıca, hesaplamalarda yüzde 25 olarak dikkate alınan Kurumlar Vergisi Oranının değişmesi durumunda belirlenen reel makul getiri oranının revize edilmesi kararlaştırıldı.

Planlı bakım usul ve esaslarında değişiklik

EPDK, Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar'da da değişikliğe gitti.

Buna göre, gözlem ve temel bakımdan oluşan birinci seviye planlı bakım aşamasında, termal kameranın yanı sıra insansız hava aracı ile de kontrol yapılacak.

İlgili teknik mevzuatla uyumlu olarak geçici kabulü yapılmış tüm dağıtım tesisleri için birinci seviye planlı bakım faaliyetleri 2 yılda bir, ikinci seviye planlı bakım faaliyetleri alçak gerilim/orta gerilim (AG/OG) havai enerji nakil hatları hariç diğer tesis ve teçhizat için 2 yılda bir, AG/OG havai enerji nakil hatları için 5 yılda bir gerçekleştirilecek.

Yapılan değişiklikle, ormanlık alanlar içerisinde bulunan enerji nakil hatları için ise birinci ve ikinci seviye planlı bakım faaliyetleri her yıl yapılacak. Söz konusu usul ve esaslarda yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Dağıtım yatırımları ve akıllı sayaçlara ilişkin düzenleme

EPDK, Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da da düzenlemeye gitti. Usul ve esaslarda geçen tanımlara, iki yönlü veri haberleşmesini destekleyen ve teknik şartnamesinde tanımlanan ilave özellikleri taşıyan akıllı sayaç PRO ile daha kısıtlı özelliklere sahip akıllı sayaç EKO eklendi.

Şebeke yatırımları kapsamında uygulama dönemi boyunca yapılacak, birim bedele tabi olmayan yatırım harcamalarının, ön kabulden geçmiş yatırım harcamaları hesaplamalarında dikkate alınacak tutarı, ilgili uygulama dönemine ilişkin ilk onaylanan yatırım planında yer alan şebeke yatırımları tutarının yüzde 10'unu aşamayacak.

Yüzde 10 sınırını aşan yatırımlarda revizyon kurul yetkisinde

Yüzde 10 sınırını aşan proje bazındaki yatırımları ile ilgili yatırım planı revizyonu kurulun yetkisinde olacak. Söz konusu sınırın aşılmasının öngörülmesi halinde, elektrik dağıtım şirketleri bu nitelikteki yatırımlar için proje bazında değişiklik taleplerini gerekçeleriyle birlikte kuruma sunacak. Kurul tarafından proje bazında uygun görülen bütçe, başka bir proje için kullanılamayacak.

AR-GE mevzuatı kapsamında EPDK tarafından AR-GE projesi olarak kabul edilen projelerden, sonuç raporunda pilot uygulama sonrasında başarılı ve faydalı olduğu değerlendirilen yatırım niteliğindeki projelerin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan harcamalar da bu karakteristikte raporlanabilecek.

EPDK ayrıca, elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp-kaçak oranlarının hesaplanmasına ilişkin yöntemde de düzenleme yaptı.