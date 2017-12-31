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EPDK'dan 10 akaryakıt şirketine ceza

EPDK, çeşitli gerekçelerle 10 akaryakıt şirketine toplam 935 bin 488 lira ceza verdi, 15 şirketten yazılı savunma istedi.

EPDK'dan 10 akaryakıt şirketine ceza
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 10 akaryakıt şirketine toplam 935 bin 488 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcısı dışında yakıt ikmali yapılması, ulusal marker seviyesi geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş akaryakıt ikmali, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması, ilan panosunda satış fiyatlarının ilan edilmemesi gibi nedenlerle 10 akaryakıt şirketine toplam 935 bin 488 lira para cezası uygulandı.

EPDK tarafından, benzer sebeplerle 15 şirketten yazılı savunma istenirken, bir şirketin de LPG lisansının iptal edilmesine karar verildi.

Kaynak: AA

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