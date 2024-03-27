Erdoğan: Ekonomi programının olumlu yansımalarını net göreceğiz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Meydana gelmeden önce katılımın ne kadar olduğunu sordum. 50 bin kişi var. Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum. Mevlam aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum.

"İsrail'in üzerindeki baskı artmalı"

Tabii kendimiz için dua ederken gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor. Tüm barbarlığına, batılı devletlerden aldığı askeri desteğe rağmen İsrail, Gazzeli kardeşlerimizin direniş azmini tam 173 gündür kıramadı.

Filistin halkı, destansı direnişleriyle tüm dünyaya insanlık, onur ve cesaret dersi verdi. Neredeyse 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından önceki gün BM Güvenlik Konseyi acil ateşkes kararı aldı.

Batının şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz.

Varsın birileri siyasi çıkar uğruna bize bühtan etsin, varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın, varsın birileri Filistinli kardeşlerimize terörist diyecek kadar hoyratlaşsın, biz yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de yarın da zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa imdadına koşmaktan geri durmayacağız.

Muhalefete sert tepki

İktidara giden yolu milletin tertemiz iradesinde değil de, terör örgütlerinin desteğinde arayanlara, girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik.

Birbirlerine kumpas kuruyorlar. Teröristlerden destek arayanların yolu çıkmaz sokak.

Bugün siyaset arenasına baktığımızda Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ederken 6'lı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisliklerinin ürünü olarak kuruldular. Aynı siyaset mühendisleri tarafından tek hamleyle yıkıldılar.

6'lı masa dediler. Siyaset mühendisleri tarafından kurulup yıkıldılar. Cumhur İttifakı yoluna kararlı şekilde devam ederken, 6'lı masadan eser yok. Ne diyelim, milletimizin verilmiş sadakası varmış.

6'lı masa denilen yamalı bohçayı bunlara umut diye pazarlayanlar, bunların içlerini boş olduklarını zaten biliyorlar.

"Cumhur İttifakı ile birlikte tüm Türkiye kazandı"

Sizlerle en son 14-28 Mayıs seçimlerinden hemen önce yine burada buluşmuştuk. Valilik önünde yaptığımız 10 Mayıs'taki mitingimizde Batmanlı kardeşlerim bizi muhabbetle, heyecanla bağırlarına basmıştı. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattık. İktidara giden yolu, milletin tertemiz iradesinde değil de terör örgütlerinin desteğinde arayanlara girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı ile birlikte tüm Türkiye kazandı. 81 vilayetimizin hepsi kazandı. 85 milyonun her bir ferdi kazandı. Millete ballandırarak anlattıkları ittifakın ve adayının temelinin çürük olduğu böylece ortaya çıktı. Altılı masa dediler, şu anda hiçbirisi parlamentoda değil. Masanın altına birilerini soktular, ne çıktı? Hiç…

"Birbirlerine kumpas kuruyorlar"

Bugün siyaset arenasına baktığınızda Cumhur İttifakı yoluna kararlı bir şekilde devam ederken altılı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisliklerinin ürünü olarak kuruldular, sonra da aynı siyaset mühendisleri tarafından tek hamleyle yıkıldılar. Şimdi birbirleri hakkında söylediklerini, birbirlerine kurdukları kumpasları gördükçe onlar adına inanın biz de hicap duyuyoruz. Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş.

Biz seçim sürecindeki dirayetli duruşumuzla milletimizin hançerlenmesinin önüne geçtik. Aslında altılı masa denilen yamalı bohçayı millete umut diye pazarlayanlar, bunların içlerinin boş olduğunu çok iyi biliyorlar. Benim Kürt kardeşlerim dahil seçmenlerine, masaya ve adayına oy verdirdiler. Sırf kendi ihtirasları için tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı, aynı küstahlığı, aynı milli irade simsarlığını bu seçimlerde de sürdürüyorlar. CHP'li ve DEM'li bir avuç komprador dışında ne olup bittiğinden kimsenin haberi yok. Her iki partiye gönül verenlerin ne düşündüğünü ne istediğini zaten kimse umursamıyor. Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler, verdiler mi? Vermediler… Milletimizin bu çirkin dayatmayı kabul etmeyeceğine inanıyorum. 31 Mart'ın Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.

Emeklilerimizin sıkıntılarının farkındayız. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Mehmet Şimşek'e itimadımız tam.

İlk defa bizim getirdiğimiz bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. İkramiyeleri 2 Nisan'dan itibaren hesaplara yatırıyoruz.