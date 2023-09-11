Erdoğan: Her şey kontrol altında, enflasyon tek hane olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi'nin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru için "Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’de kurulacak fiziki doğalgaz üssü gibi somut adımlarla küresel doğalgaz fiyatının Türkiye’de belirleneceğini dile getirdi.

Erdoğan, ABD ziyaretinde Türkiye'de yatırımı bulunan birçok markayla bir araya geleceklerini, doğrudan görüşmeleri olacaklarını belirterek "Washington merkezli finans kuruluşu, Ceyhan'daki petrokimya tesisine 550 milyon dolar finansman sağladı. Bu finansmanın yatırıma girmesi çok çok önemli" dedi.

'Şu an her şey kontrol altında'

Cumhurbaşkanı, Orta Vadeli Program'a (OVP) dair şunları dile getirdi: "OVP'nin uyandırdığı yankıyla birlikte piyasalara farklı bir canlılık geldi, geliyor, yurt dışından Türkiye’ye kredi akışı da inşallah başlıyor. Yapısal reformlar, maliye ve para politikasını güçlü bir şekilde destekleyecek. İnanıyorum ki Türkiye'nin kredi notu yükseltilmek zorunda kalınacak. Şu an her şey kontrol altında, dengeli şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye’yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız."

'Putin’den ricada bulunacağız'

Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sına ermesi ve tahıl sevkıyatı için şunları söyledi: "Putin’in 1 milyon ton tahıl teklifini gündeme getirdik, miktar artırımı için Putin’den ricada bulunacağız. Batı’nın da görevlerini yerine getirmesi lazım. Dünyanın yeni bir gıda, enerji ya da başka krize sürüklenmemesi, daha fazla insan kanı akmaması için istikrarlaştırıcı güç olarak her masada yer alacağız."

Mısır'la ilişkiler

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yle gelecekteki görüşmesine ilişkin "Onlar önce bizi bekliyor ama ben 'Biz sizi bekliyoruz' dedim.Tarihi, bakanlarımız ve istihbarat başkanımız görüşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Mısır'la ticaret hacmimizi iki katına çıkartmak için çalışma yapacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni canlandırmak için çalışacağız. İlişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi, Suriye meselesi başta, birçok bölgesel sorun alanında olumlu neticeler almamızı sağlayabilir."

Üçüncü nükleer santral geliyor

Erdoğan, Türkiye'ye üçüncü nükleer santralin kurulması konusunda Güney Kore'nin cumhurbaşkanıyla görüştüklerini, bu adımlarla enerjide sıkıntı kalmayacağını kaydetti.