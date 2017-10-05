Erdoğan: Petrol kararını 3 ülke ortak alacak

05 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti dönüşünde uçakta, bazı belediye başkanlarının istifa süreci ve İran ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

"Partinin şerefi, herkesin şerefinin önündedir"

Erdoğan, "Belediyelerde görevden almanın iki yöntemi vardır. Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz. Bir makama getirilirken iyi güzel de, benim metal yorgunluğu olarak tanımladığım durumlarda makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor? Benim şanım, şerefim var dersen kusura bakma ama partinin şerefi, herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir. 2019'un mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlıkları yaparak girmek durumundayız. Kaldı ki sadece bizim partimizle ilgili değil, diğer partilerle ilgili olarak da İçişleri Bakanlığımıza şikayetler geliyor" şeklinde konuştu.

"Üçlü mekanizma oluşturuldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak referandumuna ilişkin; Türkiye, İran ve Irak arasında üçlü bir mekanizma oluşturulduğunu söyleyerek, petrol vanasını kapatma kararını üç ülkenin birlikte vereceğini açıkladı.

4 anlaşma imzalandı

İkili ilişkilerin geliştirilmesi için İran ile 4 anlaşma imzalandığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İran ile dört anlaşma imzaladık. Bunların birincisi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile İran Maliye Bakanlığı arasındaki mutabakat zabtıdır.

İkincisi, Merkez Bankamız ile İran Merkez Bankası arasındaki mutabakat zabtı. Buradaki hedefimiz yerli paraya geçmek. Yerli paraya geçmek suretiyle, alışverişlerimizi Türk lirasıyla ve İran dinarıyla yapalım, böylece piyasalarımızı dolar baskısından kur baskısından kurtaralım istiyoruz. Bir diğer konu da tabi bizim Merkez Bankası ile İran Merkez Bankası'nın koordinesinde bankalarımızın İran'da şube açmaları hususudur. Bizim bankalarımızın maalesef İran'da şubeleri yok. Bunun üzerinde ısrarla durduk.

Üçüncü anlaşma, TRT ile İran yayın kurumu arasındaki mutabakat zabtıdır. Bu konuda gerek İran'ın gerekse bizim imkanlarımızın takas yoluyla işbirliğinin geliştirilmesi söz konusu.

Dördüncüsü, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile İran'ın Milli Kütüphanesi ve Arşivleri arasında arşivler arasında işbirliği programı. Bunun da adımını atma kararı aldık"

Gürbulak 24 saat açık kalacak

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için sınır kapılarının önemine değinen Erdoğan, "Ticari taşımacılıkla, gümrük engellerini görüşme imkanımız oldu. Gürbulak gibi sınırlarımızda araçlar ciddi sıkıntı çekiyordu. Esendere ve Van'da kapı çalışmamız var. Gürbulak'ın 24 saat açık kalması konusunda mutabakat sağladık. Bakanlarımıza talimatlarımızı verdik. Ayrıca turizmde 2016'da İran'dan 1 milyon 650 bin kişi ülkemizi ziyaret etti. Bu turistlerin harcama kapasitesi de yüksek. Bizden İran'a ziyaret yapanların sayısı ise 243 bin" dedi.

İran ile savunma sanayi ticareti

İran ile karşılıklı olarak savunma sanayine yönelik ürünlerin ticaretinin de yapılabileceğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Savunma sanayinde İran'ın kendine yönelik üretimleri var, bizim de kendimize yönelik bir çok alanda üretimimiz var, zırhlılar gibi. Bu konularda karşılıklı görüşmelerimiz oldu. Ürünlerden hangisine kimin ihtiyacı varsa alma yönünde kararımız var"