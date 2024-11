Erdoğan: Rüzgar ve güneş enerjisinde hedef 120 bin megavat kurulu güç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nden düzenlenen “Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu”na katıldı. Formda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enerji sektöründe Türkiye’nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konular burada mütalaa edilecek. Enerji, ulaştırma ve haberleşme ile özellikle birlikte kalkınmanın lokomotifidir. Sanayileşme ve gelişmenin de temel şartı yine enerjidir. Sanayileşme ve gelişmenin temel şartı enerjidir. Yeterli miktarda kaliteli enerjinin temin edilmesi gelişmiş veya gelişmekte olan tüm ülkeler için kritik önemdedir. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden, marjinal yapılardan gelen baskılara aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” dedi.

“Dış ticaret açığımızın en büyük nedeni enerji faturası"

Rusya-Ukrayna arasında bininci gününü geride bırakan savaş, özellikle enerji alanında dışa bağımlılığın risklerini göstermiştir. Türkiye bu sancılı dönemi en rahat atlatan ülkelerden biri olmuştur. Enerji politikamızı tabiata zarar vermeden enerji arz güvenliğimizin sağlanması üzerine bina ettik. Her ne kadar günümüzde enerji arzında bir kriz yaşanmıyorsa da enerji arz güvenliğinin temini noktasında her zaman hazırlıklı olmak gereklidir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerinde oluşturduğu baskının hafifletilmesine büyük önem veriyoruz. Kullandığı enerjinin çoğunu dışarıdan satın almak zorunda olan bir ülkeyiz. Dış ticaret açığımızın en büyük nedeni enerji faturasıdır. Böyle ağır bir ithalat kalemi ile sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak her babayiğidin harcı değildir. Türkiye zor olanı başarmıştır. Önümüzdeki dönemde dünya ortalamasının üzerinden büyümeye devam edeceğiz” dedi. Son 22 yılda temiz ve yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yaptıklarını anımsatan Erdoğan, “Rüzgar, jeotermal, güneş, nükleer gibi alanlarda dev projelere imza atıyoruz. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60’a yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5. dünyada 11. sıradayız. Hedefimiz, 2025 yılında Avrupa’da ilk 3’e, dünyada ise ilk 9’a girmektir. Şu an 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü, inşallah 2035 yılında 120 bin megavata yükselteceğiz” açıklamasında bulundu.

Nükleerde hedef 20 bin megavat

Sinop ve Trakya nükleer güç santrali projelerine ilaveten küçük modüler reaktörlere yönelik çalışmalar da yürüttüklerine değinen Erdoğan, “Nükleer enerjide 2050 senesinde inşallah 20 bin megavatlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Biz, enerji kaynaklarını asla bir rekabet, çatışma ve sömürü unsuru olarak görmüyoruz. Enerji hatlarının sadece enerji değil, istikrar, güvenlik, huzur ve refah taşıması gerektiği kanaatindeyiz. Buna göre Türkiye 7 doğal gaz boru hattı, ikisi yüzer 4 LNG tesisi, 15 giriş noktası ve diğer avantajlarıyla, dünyanın önde gelen enerji ticaret merkezlerinden biri olma imkanına ziyadesiyle sahiptir” ifadelerini kullandı.

Sakarya Gaz Sahası'nda üretim 7 milyon metreküpe çıktı

Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretimin 7 milyon metreküpe çıktığını ve diğer sahalarda toplam yurt içi üretiminin günlük 8 milyon metreküpe yükselttiklerini kaydeden Erdoğan, son 22 yılda temiz enerjiye ciddi yatırımlar yaptıklarını aktardı.

Vatandaşlara enerji tasarrufu çağrısı yaptı

Petrolde daha önce terör nedeniyle arama yapamadıkları bölgelerden Gabar’da tarihin en büyük petrol keşfine imza attıklarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerindeki 3 sahada faaliyetlerine başladı. İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamladık. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. Enerji tasarrufu noktasında tüm vatandaşlarımdan azami hassasiyet bekliyorum” dedi.