Erdoğan: Serbest piyasa ekonomisinden taviz yok

13 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10.Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına verilen öğle yemeğinde konuştu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye ekonomik saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız. Son yıllarda bir dizi operasyona maruz kalmamızın en önemli sebebi milli menfaatlerimiz sebebi tarifsiz bir tutum takınmamızdır." dedi.

"Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik hiçbir temelinin olmadığı tamamen ülkemize bir saldırı mahiyeti taşıdığı herkesin ortak tespitidir." şeklinde konuşan Erdoğan, "Güya bir Dünya Ticaret Örgütü var. 'Ben yaptım oldu' diyemezsin. İstediğin kadar başkan ol. Diyemezsin. Bir bağımlılık söz konusu. Ülkeler bütün hesaplarını bunun üzerine yapıyor. Ondan sonra uluslararası arenada güven diye bir şey kalır mı?" ifadelerini kullandı.

"Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994, ne 2001, ne 2007 kriziyle bir ilgisi yoktur." diye konuşan Erdoğan, "Gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Spekülasyonlar yapanlar bedelini ödeyecek"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Gerekli adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Şu anda bizim bütün bu olaylar karşısında temkinli bir şekilde attığımız, atacağımız adımlar var. Kurun geldiği yerin ekonomik izahı yok. 'Biz kur şöyle oldu, battık bittik' böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır ve sağlam olmaya evelallah devam edecektir. Döviz kurunun özellikle ekonominin kuralları içerisindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda mutlaka oraya oturacaktır. Hiç endişe etmeyin, bu konuda rahat olun. Serbest piyasa ekonomisinden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Aksi yönde çıkan iddialara kulak asmayın. Bu tür spekülasyonlar yapanlar bedelini ödeyecekler. 'C Planı diyorlar.', 'Sermayeye el koymak.' diyorlar, sen benim hafıza kaydımı nereden okuyorsun, bunlar falcı mı, böyle bir şey mi açıkladık, bunlar gerçekten ihanet şebekesi."

Erdoğan, "Ya bir yol bulacağız, ya bir yol bulacağız, inşallah bu oyunu hep birlikte bozacağız. Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkmamız milletimizin birliği, beraberliği ve desteğiyle mümkündür." diye konuştu.

"Yapmak istedikleri üzüm yemek değil"

Erdoğan, "NATO müttefiki olarak ciddi bedeller ödemiş bir devlete karşı her alanda böylesine düşmanca tavır içine girilmesinin hiçbir makul gerekçesi yoktur. Burada amaç, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek hatta mümkünse bağcının dişlerini dökmek, ciğerini de sökmektir. Bunların yapmak istediği bu." dedi ve ekledi: "Küresel sistemin kabadayıları, bedeli kanla ödenmiş kazanımlarımıza hoyratça, destursuzca el uzatamaz."