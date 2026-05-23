Erdoğan: Sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcıların korunmasının sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından kritik olduğunu belirterek, manipülasyon ve dijital dolandırıcılıkla mücadelenin süreceğini söyledi. Erdoğan, finans ve yatırım ortamını güçlendirecek yeni düzenlemelerin yakında devreye alınacağını açıkladı.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Atıl vaziyette duran birikimlerin üretime, yatırıma ve kalkınmaya yönelmesini istiyorsak sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Finansal Okuryazarlık Günü toplantısında konuşan Erdoğan, “Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir. Bu noktada Sermaye Piyasası Kurulunun asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değerle üreten gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor” diye konuştu.
“Dişinden, tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli iş kollarından biri olmalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Doğası itibarıyla sermaye piyasalarına yatırım veya işlem yapmak risklidir ama gözetime denetime düzenlemeye tabii alanlarda manipülasyon ve spekülasyona fırsat vermemek de düzenleyici kurumların vazifesidir. Eğer atıl vaziyette duran üretime yatırıma büyüme ve kalkınmaya hiçbir katkısı olmayan birikimlerin, ekonomiye katma değer sağlayan alanlara yönelmesini istiyorsak, sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız. Bunun da yolu finansal okuryazarlığın artırılmasının yanı sıra yatırım ve tasarrufların güven veren kanala, sisteme dahil edilmesi gerekiyor.
Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan aç gözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer türlü ortaya sadece ekonomik değil toplumsal bir fatura çıkmaktadır. Sermayenin bu anlamda sorumluluklarını doğru araç ve tedbirlerle yerine getireceğine inanıyorum.”
Yüksek kazanç vadeden yapılar endişe verici
Erdoğan, yapay zekanın finans piyasalarını dönüştürdüğü bir dönem yaşandığını belirterek, “Tasarruf alışkanlıklarından yatırım kararlarına, dijital ödeme sistemlerinden, siber güvenliğe, sanal kumar ve yasa dışı bahisten dijital finans tehditlerine uzanan çok boyutlu bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi. Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm, fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirdiğini kaydeden Erdoğan, “Özellikle sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vadeden yapılar, dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Aynı şekilde sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara ulaşmıştır” diye konuştu.
Finansal farkındalığı artırmaya çalışıyoruz
SPK Başkanı Mahmut Sütçü, finansal okuryazarlığın toplum genelinde yaygınlaştırılmasının ekonomik istikrar, tasarruf oranlarının artırılması ve sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından kritik önem taşıdığını söyledi. 22 Mayıs’ın “Finansal Okuryazarlık Günü” ilan edilmesinin bu alana verilen stratejik önemin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Sütçü, “Türkiye Yüzyılı vizyonunda finansal piyasalarımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Sütçü, finansal okuryazarlığın yalnızca bireysel bilinç açısından değil, reel sektörün sermayeye erişiminin kolaylaştırılması ve finansal kapsayıcılığın artırılması bakımından da önemli rol oynadığını ifade etti.
Şimşek: Yapay zeka okuryazarlığı kritik önemde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, günümüzde yalnızca geleneksel okuryazarlığın yeterli olmadığını ifade ederek finansal okuryazarlığın yanında dijital okuryazarlık ve yapay zeka okuryazarlığının da kritik önem taşıdığını vurguladı. Şimşek, bazı ülkelerde vatandaşlara yapay zeka okuryazarlığı eğitimleri verilmeye başlandığını kaydederek vatandaşların artık son derece karmaşık bir finansal ekosistem içinde karar almak zorunda kaldığını ifade etti.
Bu kapsamda iki yıl önce Sermaye Piyasası Kurulu bünyesinde Finansal Okuryazarlık Platformu’nun hayata geçirildiğini belirten Şimşek, platformun bugün itibarıyla 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve 45 milyonu aşan ziyaret sayısına ulaştığını açıkladı. Eğitim çalışmalarının yalnızca dijital platformlarla sınırlı tutulmadığını ifade eden Şimşek, toplumun farklı kesimlerine yönelik özel eğitim programlarının da sürdüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalara değinen Şimşek, 24 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk ders zilinin finansal okuryazarlık eğitimi için çaldığını belirtti.
Yaklaşık 18 milyon öğrencinin aynı anda yaş gruplarına özel hazırlanan içeriklerle eğitim aldığını ifade eden Şimşek, bunun önemli bir adım olduğunu söyledi. Finansal bilincin erken yaşta kazanılmasının tasarruf kültürünü güçlendirdiğini vurgulayan Şimşek, hedeflerinin finansal bilinci yüksek, tasarruf eğilimi güçlü ve yatırım kültürü gelişmiş bireylerden oluşan bir toplum oluşturmak olduğunu dile getirdi.
Şimşek, özellikle sosyal medyada yayılan manipülasyonlara karşı bilinçli, kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli yatırımı önceleyen, risk ve fırsatları doğru analiz edebilen bireylerin önemine dikkat çekti. Finansal okuryazarlığın yüksek olduğu toplumlarda kaynakların daha verimli alanlara yönlendirildiğini belirten Şimşek, bunun makroekonomik istikrarı da güçlendirdiğini söyledi.