Erdoğan: Türk ekonomisinin temelleri sağlam

09 Ekim 2018

Macaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye – Macaristan İş Forumu’na katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, "Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır." dedi.

Erdoğan, "Eylülde açıkladığımız Yeni Ekonomik Programımızla artık bundan sonra katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yoğunlaşacağız." diye konuştu.

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Macaristan'la özellikle savunma sanayine yönelik bazı adımlar atmayı planladıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi;

"Ticaret savaşları gibi söylemlerin ticaretimizi esir almaya çalıştığı bir ortamda Macaristan'la ekonomik işbirliğimiz çok büyük önem arz ediyor. AB ile Gümrük Birliği güncellemesi çalışmalarına hala başlanamaması ve Türk iş adamlarının, halkının vizeye tabi olması, potansiyelimizin tam olarak kullanılmasının önündeki en büyük engellerdendir."

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