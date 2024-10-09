Eren: Irak'ta, 5 milyar dolarlık proje üstlenebiliriz

Türkiye ile Irak arasın­daki siyasi ve diploma­tik ilişkilerde yaşanan gelişmeler, ekonomik ve tica­ri hayatta da etkisini hissettiri­yor.

Türkiye’nin Kalkınma Yolu başta olmak üzere birçok proje­de işbirliği yaptığı Irak ile iliş­kiler, Türk müteahhitleri ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın birbiri ardına gerçekleştirece­ği ziyaretlerle yeni bir aşamaya taşınacak. Karşılıklı temaslar bu ay ve kasımda birbiri ardına yapılacak ziyaretlerle pekişe­cek. Türkiye Müteahhitler Bir­liği (TMB) öncülüğünde sek­tör temsilcilerinden oluşan bir heyetin gelecek hafta Irak’a zi­yaret gerçekleştirmesi planla­nıyor. Ziyaretin 15-17 Ekim’de yapılması öngörülüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da kasım­da “Irak Genel Ticaret ve Mü­teahhitlik Heyeti” ile Bağdat ve Basra’ya ziyarette bulunması için hazırlık yapılıyor. 18-19 Ka­sım için planlanan ziyaret kap­samında müteahhitlik ve tica­ret iş insanlarının Irak’ta çeşitli iş görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. İki ülke arasındaki ilişkiler ve müteahhitlik heyeti­nin ziyaretine ilişkin değerlen­dirmede bulunan TMB Başka­nı Erdal Eren, Irak’ın yılda en az 5 milyar dolar tutarında pro­je üstlenilebilecek bir pazar ola­rak öne çıktığını söyledi.

Türk müteahhitlerinin 1972’den Eylül 2024 sonuna ka­dar 137 ülkede 515,8 milyar do­larlık 12 bin 297 proje üstlendi­ğini söyleyen Eren, Irak’ta üstle­nilen projelerin, toplam bedelin yüzde 6,8’ine karşılık geldiğini ve yaklaşık 35 milyar doları buldu­ğunu belirtti.

Eren, “Irak, Türk müteahhitleri için en fazla iş üst­lenilen üçüncü pazar konumun­da. Sadece bu yıl müteahhitleri­miz söz konusu pazarda toplam 624 milyon dolarlık 13 proje üst­lendi” dedi. Cumhurbaşkanı Er­doğan’ın bu yıl nisanda Irak’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsa­mında çeşitli toplantılar ve an­laşmalar yapıldığını anımsatan Eren, Ticaret Bakanı Ömer Bo­lat ve Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri’nin eş başkanlıklarında bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendiğini dile getirdi.

Söz konusu toplan­tıda iki ülke arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin de­ğerlendiğine işaret eden Eren, burada gelecek döneme ilişkin yol haritasının ele alındığını bil­dirdi. Eren, ziyarette Kalkınma Yolu kapsamında çeşitli anlaş­maların yapıldığı bilgisini vere­rek, “Türk firmaları tarafından yakından takip edilen, Basra’da­ki Fav Limanı’ndan Türkiye sı­nırına kadar uzanacak 1200 ki­lometrelik demir yolu ile ona pa­ralel otoyolunu içeren Kalkınma Yolu Projesi’nin en az 17 milyar dolar tutarında olacağı tahmin edilmektedir” diye konuştu.

Somut adımlar atılacak

Irak’ta planlanan diğer proje­lere de değinen Eren, “Kalkın­ma Yolu Projesi’ne ek olarak 17,5 milyar dolarlık Bağdat Metro Projesi, 2 milyar dolarlık Bağdat Çevre Yolu gibi altyapı projele­ri bulunmaktadır. Ayrıca, ülke­de gerçekleştirilmesi planlanan 100’e yakın hastane, 3 binden fazla okul ve yaklaşık 4 milyona yakın yeni konut ve birçok sula­ma projesi bulunduğu da bilin­mektedir.

Irak, yılda en az 5 mil­yar dolar tutarında proje üstle­nilebilecek bir pazar olarak öne çıkmaktadır. Irak’a ekimde ya­pacağımız TMB Yönetim Kuru­lu Temsil Heyeti ziyareti ile ka­sımda Ticaret Bakanımız Ömer Bolat liderliğinde gerçekleştiri­lecek ziyaretlerin, ülkede haya­ta geçirilmesi planlanan projeler için somut adımların atılacağı iş birliklerine dönmesini arzu et­mekteyiz” diye konuştu.

İlk 8 ayda 8,4 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın 8 aylık döneminde Türkiye’den Irak’a 8,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye’nin komşusundan ithalatı ise 1,1 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu ülkeyle 7,7 milyar dolarlık ihracat ve 876 milyon dolarlık ithalat kayıtlara geçmişti. 2023 yılının tamamında ise 14,3 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşurken bunun 12,8 milyar dolarlık kısmı ihracat olarak açıklanmıştı. Irak, Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yer alıyor.