Eroğlu, İKMİB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

08 Şubat 2018

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Eroğlu, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Değişime inan, çözüme oy ver" sloganıyla İKMİB Başkanlığına adaylığını açıklayan ilk isim olduğunu söyledi.

Bayrampaşa'da küçük bir atölyede üretime başlamasından çok çeşitli pazarlara ciddi rakamlarda ihracat yapan bir üretici olmaya kadar geçen süreci anlatan Eroğlu, ilk yaptığı ihracattan bahsetti.

"Sorunlarımızı defalarca ilettik"

Eroğlu, defalarca iletmelerine rağmen sektörün sorunlarının sektörde faaliyet gösteren şirketlere sorulmadan ele alınması, problemlerin istedikleri şekilde çözülmemesi gibi nedenlerle gelen talepler çerçevesinde STK'larda görev almaya başladığını anlattı.

PAGEV'de 4 yıldır başkanlık görevini yürüttüğünü anımsatan Eroğlu, kamunun bütün sorunları bilemeyeceğini, sektörle ilgili STK'ların çalışma yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuçları kamuya iletmesi gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, STK'ların görevinin, "sektörüyle ilgili veri üretmek" olduğunu kaydederek, 4 yıllık başkanlık sürecinde her zaman çözüm odaklı ve ısrarcı olduklarını, nezaketi bırakmadan mücadele ettiklerini, böyle bir yapı ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

"Herkes hoş tutulmaya çalışılıyor, bu verimli değil"

Başından beri STK'ların önemine inandıklarını dile getiren Eroğlu, bu süreçte STK'ların kendi içlerinde de çok ciddi parçalanma gördüklerini, üretici, kamu, diğer STK'lar gibi herkesin hoş tutulmaya çalışıldığını, bunun verimli olmadığını bildirdi.

Eroğlu, hiçbir şeye dokunmayan, mümkün mertebe sorun çıkarmayan, herkesle hoş olan kimselere çok dokunulmadığını, bu yüzden bazı STK yetkililerinin böyle davrandığını belirterek, ancak kendilerinin hem Türkiye'de hem Avrupa'da çok aktif olduklarını vurguladı.

"Değişimi sözde bırakmadık"

Yavuz Eroğlu, ihracatın önemine çok inandıklarını, Türkiye'nin gelişiminin ihracattan geçtiğini, ülkenin ihracata dayalı büyüme modeli benimsediğini belirterek, bunların üzerine katma değeri yüksek ve daha sofistike üretimin geleceğini söyledi.

Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu çerçevede arkadaşlarımızın da bu konudaki görüşleri, beklentisi, bizim de bu konuya bakışımız benim İKMİB Başkanlığına aday olma yolumu açtı. İKMİB Başkanlığına adayım. Biz fark yaratmak ve değişim için adayız. Hedefimiz ihracatçının üzerindeki yükü azaltmak, işini kolaylaştırmak, mal satışını artıracak yöntemler bulmak. Yoksa ne benim ne de arkadaşlarımızın yıllarca profesyonelleşmiş bir sivil toplum kariyeri yapma gibi bir hedefi yok. Bugüne kadar sizlerle birlikte, sizin takibinde çok şey yaptık. Biliyorsunuz değişimi sadece sözde bırakmadık."

"Navlun ve ordino ücretlerini düşürttük"

Eroğlu, sektörel tanıtım gruplarının aldığı haksız ücretleri, Türk'ü Türk'e tanıttığını kaydederek, buna şiddetle itiraz ettiklerini ve bu grupları kapattırdıklarını bildirdi.

Türkiye üzerinden ticaret yapmanın kolay olması için lojistik maliyetlerinin ve navlunun uygun olması gerektiğini dile getiren Eroğlu, "Bizim limanlarımızda tekele varan yapılar var. Bunu herkes biliyor. Limanlarda ithalat ve ihracatçılarımızdan alınan bedellerin birçoğunun örneği dünyada yok. Özellikle Türkiye'nin ihracatı ve ithalatı için ciddi lobilere karşı mücadele ettik." diye konuştu.

Eroğlu, tartım ücret fiyatlarını 150-200 dolarlardan 60 liraya düşürttüklerini kaydederek, İranlı iş adamlarıyla bir araya gelerek iki ülke arasında ticareti zorlaştıran problemlere çözüm önerisi getirdiklerini söyledi.

İhracatçılardan alınan yüksek tutarlı ordino ücretleri için ciddi mücadeleler verdiklerini ve buna karşı ciddi çalışmalar yürütecek tutarı önemli düzeyde düşürdüklerini anlatan Eroğlu, ayrıca ihracatçı birliklerinin sektörlere göre yeniden belirlenerek sayılarının artırılması projesine şiddetle karşı çıktıklarını vurguladı.

Eroğlu, bu sayede "böl-parçala-başkan ol" diye adlandırdıkları projenin iptal olduğunu, bölünmeyen birliklerin güçlü bir şekilde yollarına devam ettiğini bildirdi.

"Uluslararası fuarlara katılımı ucuzlatacağız"

Eroğlu, göreve gelmeleri halinde kısa, orta ve uzun vadede projeleri olduğunu belirterek, "Göreve gelince ilk yapacağımız şey ihracatçı birliklerinin üyelerinin ihracatlarından aldığı 10 binde 5'lik payı düşürmek. İhracatçı birliği böyle bir konforun üzerine yatıp uzanmamalı." ifadelerini kullandı.

Bu aidatı düşürme hakkının mevzuatla tanındığını aktaran Eroğlu, birliğin kendi gelirini kendisinin elde etmesini hayal ettiklerini söyledi.

Eroğlu, uluslararası fuarlara milli katılımla dahil olan firmaların isimlerinin ülke standına yazılmamasının doğru olmadığını kaydederek, şirketlerin isimlerinin ve markalarının yükselmesiyle ülkenin de yükseleceğini anlattı.

Şu anda uluslararası fuarlarda milli katılımla toplu kiralanan alanların bireysel kiralamalardan daha pahalı olduğunu bildiren Eroğlu, "Milli katılımlarda markalarımızı daha görünür haline getireceğiz. Milli katılım bireysel katılımdan daha ucuz hale gelecek. Fuar sayısını artıracağız. Fuarların kalitesiyle alakalı ciddi sıkıntılar var." şeklinde konuştu.

Eroğlu, fuarlara katılmanın yanı sıra ülkede fuar düzenlemenin de ihracatı artıracağını vurgulayarak, Türkiye'de Çin'in Canton Fuarı gibi marka olacak bir etkinlik yapabileceğini, bu fuarla birliğin ciddi gelir elde edebileceğini söyledi.

Böyle bir fuar sayesinde ihracatçının da ayağına gelen müşteriye daha kolay mal satacağını belirterek, ülkenin de gelirinin artacağını bildirdi.

"Limanlardaki tekeli kıracağız"

Yavuz Eroğlu, birlik üyesi ihracatçılarının sorunlarını bakanlığa ulaştırmak için Ankara'da bir irtibat bürosu kuracaklarını kaydederek, bu büro vasıtasıyla ihracatçının sorunlarını bakanlığa ileteceklerini söyledi.

Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatçı için özel liman hizmetleriyle alakalı bir yapı kuracağız. Buradaki tekeli kırmak için kuracağız. Bu Türkiye için büyük bir proje. Dünyada eğer gerçekten dünyada bir ticaret üssü olmasını istiyorsak... Bakın navlun fiyatları son bir yılda uçtu gitti. Soruyorsunuz neden uçtu diye; 'Biliyorsunuz Uzakdoğu'da konteyner firması battı ondan' diyorlar. Cevap bu kadar kolay. Peki sen ne yaptın? Böyle bir şey olamaz. Senin elindeki bu ihracatçı gücünü çözüm üretmekte kullanamıyorsan burada bir sorun var."

"Gereksiz harcamaları kaldıracağız"

Eroğlu, sektörün aktörlerine yol gösteren, çözüm üreten, ekonomiyi büyüten bir İKMİB için yola çıktıklarını belirterek, kendilerinin zaman zaman "çok mücadele ettikleri için" eleştirildiklerini bildirdi.

Şu anda değişimin önündeki engelin insanların inançlarının kalmamasına bağlayan Eroğlu, STK'lar ciddi bir noktaya gelmeden Türkiye'nin de istenilen yere gelemeyeceğini, bu yüzden "değişim" dediklerini aktardı.

Eroğlu, İKMİB'de seçime katılım oranının yüzde 5'lerde olduğunu ifade ederek, buradaki seçimlerde oy verme sürecindeki zorluklardan bahsetti.

Seçimde oy vermek için önceden kayıt olma işleminin kaldırılması için başvurduklarını anlatan Eroğlu, bu ve benzeri konularda gerekli mercilere taleplerini ilettiklerini söyledi.

Eroğlu, ayrıca birlikteki israfa "dur" diyeceklerini kaydederek, "Yönetimdekilerin business class uçuşlar gibi gereksiz lükslerini, ihracatçıdan zorunlu kesintiyle yaptığı, hedefe yönelik olmayan seyahatleri ve tüm gereksiz sonuç getirmeyen içi boş projeleri iptal edeceğiz. İhracatçının cebinden çıkan paralar, ihracatçının sorunlarının çözümünde kullanılacak." dedi.

Kaynak: AA