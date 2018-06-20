Ertem'den faiz vurgusu: Piyasa koşullarında yapacağız

20 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomi ve finans gündemindeki önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ertem, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, TCMB'nin bağımsızlığının tartışılamaz olduğunu dile getirerek, "TCMB'nin araç bağımsızlığı sonsuz, bankanın son dönemde attığı adımlar bunun göstergesi; yeni dönemde TCMB enflasyon hedeflemesine devam edecek" diye konuştu.

Ertem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık vurguladığı 'faiz' konusu ile ilgili olarak ise, "Faizlerin aşağı inmesi temel hedeflerden biri, bunu piyasa koşullarında yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sanayicilerle buluştuğu bir yemekte, "Yüksek faiz ile biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Düşük faiz ile bu adımı atmamız gerek" ifadelerini kullanmıştı.

Ertem, "Para ve maliye politikalarının ortaklığı temel hedeflerden biri, eksiklikler hızla giderilecek. Maliye ve para politikalarının uyumu en üst düzeye çıkarılacak" diye konuştu.

"Yapı tasarruf sandığı sistemi" geliyor

Cemil Ertem, konut sektörünün merakla beklediği reformlarla ilgili olarak ise, "Seçimlerden sonra Türkiye'ye özgü bir mortgage olan 'yapı tasarruf sandığı sistemi' hayata geçirilecek" bilgisini paylaştı.