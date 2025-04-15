Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı'dan salonu kahkaya boğan benzetme

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen, “İnsan Odaklı Kurumsal Yönetim Zirvesi" iş dünyasının önde gelen isimlerini de bir araya getirdi.

“Yönetim Kurulu Masasında Yeteneği Yönetmek” konulu panelde konuşan Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı "Başarılı olan herkes hayatında bir mana arıyor. O mana birliğine uyum sağlayacak bir ekip kurmak çok mühim” dedi.

Gelecek çarşamba Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir toplantısı olduğunu anlatan Ali Sabancı, ekip içi iletişimin önemine vurgu yaparak, "Ekibimden 3 kişiyle konuşup o toplantıda tam 'ne söyleyemeye yetkim var' hissetmem lazım" dedi.

"Sandığın an s..tınız demektir"

Ekip iletişiminde egoyu bir kenara bırakmak gerektiğini "Ama ben mal sahibiyim, ben yönetim kurulu başkanıyım sandığın an s..tınız demektir" sözleri ifade eden Ali Sabancı, bu sözleri ile salondakileri de güldürdü.