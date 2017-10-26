"Esnafın e-ticarete geçmesi ekonomiyi canlandırır"

26 Ekim 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret gibi yeni gelişen ticari ağlarda esnafın da bulunmasının ekonomik büyümeyi hızlandıracağını belirtti.

Palandöken, hızla büyüyen e-ticarette esnafın da yer almasının ekonomik büyümenin hızlanmasında büyük rol oynayacağını ifade eden Palandöken, "2 milyon esnafımızın bu platformda yer alması ekonomimizin canlanmasında büyük rol oynayacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın esnafın e-ticarette aktif şekilde var olması için yeni bir sistem hazırlaması çok olumlu bir adım. Esnaf cüzi rakamlarla sanal ortamda yer alacak, ürünlerini orada da satabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da yerli ve milli ürünler ortaya koymaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik teknodestek programları geliştirmesinin önemine dikkati çekti.

Anadolu'da alışverişte e-ticaretin payının hızla arttığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Dünyada e-ticaretin hacmi geçtiğimiz yıl itibarıyla 1,6 trilyon dolara, ülkemizde ise yaklaşık 18 milyar liraya ulaştı. Her geçen gün büyüyen sanal alışverişte özellikle Anadolu'nun payı hızla artıyor. Nitekim 143 lira ile Gaziantep en yüksek sepet ortalamasına sahip. Onu 127 lira ile Ardahan ve 125 lira ile Siirt izliyor. Ticaretin kalbi ve online alışverişin üçte birinin yapıldığı İstanbul ise 118 lira ile dördüncü sırada."

Kaynak: AA