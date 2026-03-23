Esnafın en çok tercih ettiği meslek; bakkallık

Türkiye’de esnafın en fazla rağbet gösterdiği mesle­ğin “bakkallık” olduğu or­taya çıktı. Ocak ayı itibarıyla ülke genelinde 184 meslek dalında fa­aliyet gösteren toplam 2 milyon 256 bin 978 esnaf ve sanatkar, 2 milyon 542 bin 99 iş yerinde eko­nomiye katkı sağlıyor.

İller bazında bakıldığında, Tür­kiye’nin en fazla esnaf ve sanat­kara sahip ili 283 bin 449 kişiy­le İstanbul olarak belirlendi. İs­tanbul’u sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti. Es­naf sayısının en az olduğu il ise 2 bin 178 ile Bayburt olarak kayıt­lara geçti. Bayburt’un ardından en az esnafın bulunduğu iller Ar­dahan, Tunceli, Iğdır ve Gümüş­hane oldu.

Esnafın en yoğun olduğu mes­lek kolları sıralamasında 194 bin 52 kişiyle “bakkallık, bayilik, büfecilik” ilk sırada yer aldı. Bu meslek kolunu, 189 bin 392 es­nafla “kara yolu ile yük taşımacı­lığı”, 139 bin 825 ile “lokantacı­lık”, 97 bin 864 ile “servis aracı iş­letmeciliği” ve 85 bin 506 esnafla “taksicilik” takip etti.

Kadın esnaf sayısı 430 bini aştı

Ülke genelindeki esnafın yüzde 19,25’ini (434 bin 573) kadınlar oluştururken, erkek esnaf sayısı 1 milyon 822 bin 405 (yüzde 80,75) olarak belirlendi. Esnaf sayısının toplam ülke nüfusuna oranı ise yüzde 2,65 olarak hesaplandı.

2026’nın ilk ayında esnaf dün­yasında hareketlilik sürdü. Ocak­ta 27 bin 929 yeni iş yeri tescil edilerek açıldı, 12 bin 736 iş ye­ri ise terkin (kapanış) işlemi ger­çekleştirdi. Yeni tescillerde de İs­tanbul 3 bin 311 yeni işletmeyle zirvede yer aldı. Esnafın finans­mana erişimi kapsamında, ocak­ta devlet bankaları ve kooperatif­ler aracılığıyla 16 bin 879 esnafa toplam 12 milyar 584 milyon lira kredi kullandırıldı.

Esnaf ve sanatkarlar ocakta 32,25 milyon dolarlık ihracat ger­çekleştirdi. İhracat yapılan ül­keler arasında ilk sırayı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) alırken bu ülkeyi Moğolistan, Romanya, Suudi Arabistan ve Almanya iz­ledi. Aynı dönemde esnafın itha­latı ise 41,14 milyon dolar olarak gerçekleşti. İşletmelerin üretim gücünü belgeleyen kapasite ra­porlarında da ocakta hareketlilik yaşandı. Toplam 346 kapasite ra­poru onaylanırken sektör bazın­da 140 raporla gıda ve tarım sek­törü lider oldu. İl bazında ise en fazla kapasite raporu alan şehir 24 adetle Bursa olarak öne çıktı.

“Yapılandırma ve hurda araç teşviki nefes aldırır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırma ve hurda araç teşviki gibi uygulamaların ekonomiye aynı anda katkı sağlayacağını söyledi. Palandöken, “Esnafın günden güne sıkıntıları katlanıyor. E-hacizle bütün gayrimenkullerle bankadaki paralarına el koyuluyor. Dolayısıyla insanlar ödeyecekse ödeyemiyor. Bir yapılandırma yapın. Borçlarla piyasa kilitleniyor ve insanlar mağdur oluyor. İnsanlar en azından elindeki parayı götürüp borcunu yatırıp işini idame ettirecek. Hurda araçlar trafikte yaklaşık 20 yaş üstünde 8 milyon araç var. Tekliflerimizin hepsi makul yapılması gerekli. Yapılandırma ve hurda teşviki insanlara nefes aldırır “ diye konuştu.