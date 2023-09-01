ETO Başkanı’ndan özel bankalara kredi çağrısı

Tüccarın, sanayicinin ve girişimcinin her zamankinden daha çok desteklenmesi gereken bir dönemden geçtiğini, kamu bankaları gibi özel bankaların da taşın altına eli koyması gerektiğini belirten Güler, “Kamu bankalarının verdiği kredi desteği özel bankalar tarafından da sağlanmalıdır. Tüccarımız da, sanayicimiz de, bankalarda aynı gemideyiz. Tüm özel bankalar yaşın altına elini koyarak, her zamankinden daha çok tüccara, sanayiciye ve girişimciye destek olmalıdır” dedi.

ETO ağustos ayı meclis top dönemden geçtiğini, kamu bankaları gibi özel bankaların da taşın altına eli koyması gerektiğini belirten Güler, “Kamu bankalarının verdiği kredi desteği özel bankalar tarafından da sağlanmalıdır. Tüccarımız da, sanayicimiz de, bankalarda aynı gemideyiz. Tüm özel bankalar yaşın altına elini koyarak, her zamankinden daha çok tüccara, sanayiciye ve girişimciye destek olmalıdır” dedi.

ETO ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Güler, aynı zamanda odanın bu sene kuruluşunun 130’ncu yılını kutladığını belirterek, Eskişehir Ticaret Odası’nın Osmanlı Devleti’nden günümüze kalan en köklü ekonomi kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Güler, Oda’nın kuruluşunun 130’ncu, Cumhuriyetin 100.yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Eskişehir’de oda üyeleriyle birlikte bir dizi etkinlik gerçekleştireceklerini duyurdu.