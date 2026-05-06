Euro bölgesi hizmet sektörü nisan ayında geriledi

Euro bölgesi hizmet sektörü, Orta Doğu’da süregelen savaşın tüketici odaklı alanları baskılamasıyla nisan ayında son bir yılın ilk gerilemesini yaşadı. Zayıflayan talep ve kötüleşen ihracat performansı, bölgedeki ekonomik toparlanmayı nisan ayında sekteye uğrattı.

S&P Global tarafından hazırlanan Euro bölgesi hizmet sektörü PMI verisi, nisan ayında mart ayındaki 50,2 seviyesinden 47,6 puan seviyesine geriledi. Bu rakam nisan ayı için sektörde 62 ayın en düşük seviyesine işaret ederken öncü tahminlerin de altında kaldı.

Euro bölgesi hizmet sektörü nisan ayında ivme kaybetti

Bölgenin en büyük ekonomisi konumunda olan hizmet sektöründe talep geçen ay daha da zayıfladı. Yeni iş endeksi 48,6 puandan 46,5 puana düşerken, yeni ihracat siparişleri ekim 2023 döneminden bu yana en keskin düşüşü kaydetti.

İmalat sektörünü de kapsayan bileşik PMI verisi ise nisan ayında 50,7 seviyesinden 48,8 puana indi. Veri 17 ayın en düşük seviyesine gerilerken, 2024 yılı sonundan bu yana ilk kez 50 eşik değerinin altında bir seyir izledi.

Büyük ekonomiler arasında Almanya, Fransa ve İspanya özel sektör faaliyetlerinde nisan ayında daralma bildirdi. Özellikle Euro bölgesinin iki büyük ekonomisi olan Almanya ve Fransa son bir yılın en hızlı gerilemesini yaşadı.

Hizmet sağlayıcılar tarafından talep edilen fiyatlar son iki yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi. Enerji fiyatlarındaki baskıların yoğunlaşmasıyla birlikte girdi maliyetleri de nisan ayında üç yılın zirvesine tırmandı.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını haziran ayında güncelleyebilir

Avrupa Merkez Bankası geçen hafta yaptığı toplantıda faiz oranlarını beklendiği gibi sabit bırakmıştı. Banka yetkilileri artan enflasyonla mücadele etmek adına olası bir faiz artışını tartışmış ve haziran ayı için sinyaller vermişti.

İş dünyasının hizmet sektörüne olan güveni ise nisan ayında 42 ayın en düşük seviyesine geriledi. Uzayan savaş süreci ve yüksek maliyet baskısı, Euro bölgesi hizmet sektörü genelinde nisan ayı sonunda kötümser bir hava oluşturarak genel büyüme trendini aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.