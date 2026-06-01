Euro bölgesi işsizlik oranı nisan ayında beklentilerin üzerinde oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, Euro bölgesi işsizlik oranı nisan ayında değişim göstermedi. Piyasa beklentilerinin yüzde 6,2 yönünde olduğu dönemde oran, mart ayı ve 2025 yılının nisan verileriyle aynı kalarak yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti.

Beklentiler ve gerçekleşen veriler arasındaki farklar

İstihdam piyasasındaki daralma eğilimi sınırlı bir ivmeyle devam ediyor. Nisan ayında Euro bölgesi genelinde işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 84 bin kişi azalarak 11 milyon 75 bin kişiye geriledi. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise işsiz sayısında 45 bin kişilik bir artış kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) genelinde ise işsizlik oranı yüzde 6,0 seviyesinde sabit kalırken, toplam işsiz sayısında 137 bin kişilik bir azalma görüldü.

İstihdam verilerindeki alt kırılımlar, genç nüfustaki işsizlik oranlarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Mart ayında yüzde 15,1 seviyesinde olan genç işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 14,7 seviyesine geriledi. İşsiz genç sayısı ise bölge genelinde bir önceki aya göre 50 bin kişi azaldı.

Avrupa istihdam piyasası genel hatlarıyla yatay bir bantta hareket etmeye devam ederken, genç işsizlik verilerinde aşağı yönlü bir eğilim kaydedildi. İşsiz sayısındaki aylık bazdaki gerilemeye rağmen yıllık bazda gözlemlenen 45 bin kişilik artış, Euro bölgesi genelinde uzun vadeli istihdam ivmesinin halen sınırlı bir yapıda ilerlediğini gösteriyor.