Euro Bölgesi’nde enflasyon üç yılın zirvesinde

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Euro Bölgesi’nde enflasyon, enerji maliyetlerindeki sert yükselişle eylül ayında beklenenden daha hızlı arttı. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,8’e çıkarken, Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinden uzaklaşılması para politikasında yeni bir sıkılaşma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Enflasyon beklentiyi aştı

Eurostat’ın öncü tahminine göre Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8’e yükseldi. Ağustosta nihai enflasyon yüzde 3,2 seviyesindeydi.

Piyasa beklentisi ise eylül ayında enflasyonun yüzde 3,6 civarında gerçekleşmesi yönündeydi. Böylece fiyat artışları hem bir önceki aya göre belirgin biçimde hızlandı hem de beklentilerin üzerine çıktı.

Eylül verisiyle Euro Bölgesi’nde enflasyon son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, fiyat artışlarının ECB’nin yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde kalması dikkat çekti.

Enerji fiyatları yüzde 18,8 arttı

Enflasyondaki yükselişin ana kaynağı enerji oldu. Euro Bölgesi’nde enerji fiyatları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 arttı.

Ağustos ayında enerji enflasyonu yüzde 14,3 seviyesindeydi. Böylece petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin tüketici fiyatlarına etkisi bir ay içinde daha da belirginleşti.

Enerji dışındaki tablo ise daha sınırlı bir bozulmaya işaret etti. Enerji ve gıda gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon yüzde 2,5’e yükselirken, hizmet enflasyonu yüzde 3,2 seviyesine çıktı.

Bu görünüm, enerji şokunun henüz fiyatların bütününe aynı ölçüde yayılmadığını ancak riskin sürdüğünü gösteriyor.

ECB eylülde faizi artırmıştı

Yeni enflasyon verisi, Avrupa Merkez Bankası’nın eylül ayında yeniden faiz artırımına gitmesinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi.

ECB, 10 Eylül’de üç temel faiz oranını 25 baz puan yükseltti. Kararın ardından mevduat faizi yüzde 2,50’ye, ana refinansman faizi yüzde 2,65’e ve marjinal borç verme faizi yüzde 2,90’a çıktı.

ECB, faiz kararında Orta Doğu’daki çatışmaların enflasyon baskısını artırdığına ve enflasyonun uzun süre hedefin üzerinde kalabileceğine dikkat çekmişti.

Bankanın eylül projeksiyonunda Euro Bölgesi enflasyonunun 2026 genelinde ortalama yüzde 3,0, 2027’de yüzde 2,5 ve 2028’de yüzde 2,1 olması bekleniyordu.

Eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,8’e yükselmesi, bu patikanın önündeki risklerin arttığına işaret ediyor.

Gözler 29 Ekim toplantısına çevrildi

ECB’nin bir sonraki para politikası toplantısı 28-29 Ekim tarihlerinde Frankfurt’ta yapılacak. Faiz kararı ve basın toplantısı 29 Ekim’de açıklanacak.

Yeni enflasyon verisi, ECB’nin önündeki dengeyi daha da zorlaştırıyor. Enerji fiyatlarının yüksek kalması yeni bir faiz artışını desteklerken, yüksek borçlanma maliyetlerinin büyüme ve finansal piyasalar üzerindeki baskısı bankanın daha temkinli hareket etmesine neden olabilir.

Özellikle enerji fiyatlarının önümüzdeki haftalarda izleyeceği yön, ekim toplantısı açısından belirleyici olacak.

Türkiye açısından da ECB’nin faiz patikası önem taşıyor. Avrupa’da daha yüksek faizlerin uzun süre korunması euro kuru, Avrupa’daki iç talep, Türkiye’nin ihracatı ve şirketlerin dış finansman koşulları üzerinden etkisini gösterebilir.