Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta geriledi

AB ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 5,1 ile Çekya'da, yüzde 4,1 ile Romanya'da ve yüzde 3,8 ile Macaristan'da görüldü. En fazla artış ise yüzde 1,9 ile Finlandiya'da, yüzde 1,1 ile Bulgaristan'da, yüzde 0,3 ile Belçika ve İspanya'da oldu.

İnşaat üretimi yıllık bazda İsveç'te yüzde 7,5, Slovenya'da yüzde 7,4 ve Almanya'da yüzde 7 gerilerken, Macaristan'da yüzde 7,3, Bulgaristan'da yüzde 4,4 ve Danimarka'da yüzde 1,1 yükseldi.