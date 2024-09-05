Euro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yükseldi

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 geriledi. Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 1,8 ile Avusturya ve Slovakya'da, yüzde 1,6 ile Slovenya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 2,1 ile Lüksemburg'da ve yüzde 1,8 ile Romanya'da ölçüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 10,3, Hırvatistan'da yüzde 7,9 ve Bulgaristan'da yüzde 6,8 artarken, Belçika'da yüzde 4,4, Estonya'da yüzde 3,1 ve Finlandiya'da yüzde 2,1 geriledi.