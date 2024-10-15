Euro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebi son 2 yılda ilk kez arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'ndeki bankaların katıldığı kredi anketine ilişkin raporu yayımladı.

Düşük faziler kredilere talebi artırdı

Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebi yılın üçüncü çeyreğinde ılımlı bir artış gösterdi. Geçen yıla göre daha düşük olan faiz oranları da firmaların kredi talebini artırdı. Bankaların ise iki yıldan uzun bir süredir sıkılaşan kredi verme standartlarını üçüncü çeyrekte de değiştirmediği belirtildi.

Konut kredilerine olan talebin güçlü bir şekilde toparlandığı ve tüketici kredisi için daha ılımlı bir artış görüldüğü ifade edilirken, dördüncü çeyrekte bankaların kredi verme standartlarının yıl sıkılaşması bekleniyor.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 17 Ekim’de

ECB, 12 Eylül’de piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faizini 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmişti.

Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,75’ten 3,50’ye indirirken, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini uzun süredir üzerinde çalışılan teknik bir ayarlamayla sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 3,90’a düşürmüştü.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 17 Ekim’de yapılacak. Toplantıda, mevduat faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,25'e çekilmesi bekleniyor.