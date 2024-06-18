Euro Bölgesi'nde tüm gözler TÜFE verilerinde

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 18.187 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 8.187 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 primle 33.264 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 11.999 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.624 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 artışla günü 1,0730 seviyesinden tamamlayan Euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Euro Bölgesi enflasyon verileri piyasalarda oynaklığı artırabilir

Avrupa pay piyasalarının seçim belirsizliklerinin etkisiyle geçen hafta satıcılı seyir izlemesinin ardından tepki alımlarının devam ettiğini bildiren analistler, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Fitch küresel ekonomi büyüme beklentisini 2,6'ya yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını 'Para Politikası Yeni Bir Aşamaya Giriyor' başlığıyla yayımladı. Fitch, raporda küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten 2,6'ya yükseltti. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapmasının öngörüldüğü belirtilen raporda, ABD Merkez Bankası'nın eylülde faiz indirimine başlamasının ve aralıkta bir faiz indirimi daha yapmasının beklendiği kaydedildi.