Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yavaşladı

05 Ocak 2018

Euro Bölgesi’nde aralık ayı öncü yıllık enflasyon yüzde 1,4’e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde 2017 yılının kasım ayında yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 1,4’e indi.

Bölgede, aralık ayında öncü yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 1’lik piyasa beklentisinin altında yüzde 0,9 arttı.

Euro Bölgesi’nde aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 3’le enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 2,1’le gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,2 ile hizmetler ve yüzde 0,5’le de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflsayon ECB hedefinin altında

Öte yandan, öncü enflasyon verisi Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankasının (ECB), hedeflediği seviyenin altında geldi.

ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Bu arada, Aralık 2017 enflasyonuna ilişkin detaylı veriler 17 Ocak’ta açıklanacak.

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