Euro, dolar karşısında yılın en yüksek seviyesini gördü

Dolar, küresel piyasalarda değer kaybetmeye devam ediyor. Euro karşısında bu yılın en düşük seviyesine gerileyen dolar, Japon Yeni karşısında da kritik 145 seviyesinin altına indi. Ayrıca, sterlin karşısında son bir yılın en düşük seviyesini gördü.

Euro/dolar paritesi dün yüzde 0,4 yükselerek 1,113'te kapanırken, bugün 1,112 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kazanarak 37,77'den işlem gördü. Dolar endeksi, 101,4 ile 29 Aralık'tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi ve şu an yüzde 0,10 artışla 101,5 seviyesinde bulunuyor.

Finans şirketi Pepperstone Araştırma Müdürü Chris Weston, ABD Hazine piyasasında azalan getiri priminin doların zayıflamasında önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Fed politikaları ve belirsizlikler yatırımcıların odağında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki adımlarına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Piyasalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar atılacak adımlar konusunda belirsizlik sürüyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamaların gelecek dönem politikalara ilişkin ipucu verebileceğini belirtiyor. Powell'ın açıklamaları, piyasalarda oynaklığı artırabilecek bir etkiye sahip olabilir.