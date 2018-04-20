Evcil hayvanlar için yapılan harcamalar ayda 500 lirayı buluyor

20 Nisan 2018

Pet dünyası giderek ciddi bir büyüme kat ederken, hayvanlarının ihtiyaç ve konforu için aylık 500 lirayı bulan harcama yapıldığı ifade ediliyor.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, "n11.com özeline baktığımızda geçen seneye oranla ciro, işlem hacmi ve satılan ürün çeşitliliğinde yüzde 120'lik bir büyüme izliyoruz. Bunu son dönemde bu ürünlere olan talebin artmasıyla, n11.com'daki bu ürün gamında yer alan ürün çeşitliliğimizle ve kategori özelinde düzenlediğimiz kampanyalarımızla açıklıyoruz. n11.com kullanıcıları sadece mama ya da tekstil ürünü değil, birçok pet ürünü tek tıkla satın alabiliyor. n11.com'da pet tekstili grubunda 30 binin üzerinde ürün bulunuyor. En çok satan ürünlerin başında kuru/yaş mama ve kedi kumu geliyor, bu kategoriler cironun yüzde 80'ini oluşturuyor diyebiliriz. Bu grubu kedi/köpek yatakları ve tasmalar izliyor" ifadelerini kullandı.

Koçak, hayvan sahiplerinin yüzde 69'unun hayvanları için ayda 0-100 lira arasında bir harcama yaptığını söyledi. 100-300 lira arası harcama yapanların oranının yüzde 26,7 olduğunu aktaran Koçak, yüzde 4,3'lük kesimin ise 300-500 lira arasında harcama yaptığını, n11.com'da sepet tutarlarının 120-150 lira arasında değiştiğini anlattı.

Evcil hayvanlar için alınması gereken temel ürünler dışında ekstra alınan ürünler arasında özellikle tüy toplama eldivenleri ya da ruloları, papağan kafesleri, kedi köpek için vitaminler, kedi köpek taraklarına ilgi olduğunu dile getiren Koçak, köpek ayakkabıları, kostümleri, yelekleri, kedi köpek için papyon şeklinde tasmaların da satılan ilginç ürünler arasında olduğunu dile getirdi.

150 milyon dolarlık pazar

Koçak, dünya genelinde petshop sektörünün 150 milyon dolarlık bir pazara sahip olduğuna dikkati çekerek, bu pazarda, pet ürünlerinin yanında veteriner hizmetleri, pet kuaförleri ve pet otelleri hizmetlerinin bulunduğuna dikkati çekti.

"Türkiye'de en az bir kedi sahiplenenlerin toplam hane halkına oranı yüzde 10"

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin son üç yıla bakıldığında GittiGidiyor'da evcil hayvan ürünleri tekstilinin ortalama yüzde 70 civarında, evcil hayvan aksesuar bölümünün ise yüzde yüzün üzerinde bir büyüme sergilediğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de geçtiğimiz yıl kedi, köpek, kuş, akvaryum gibi evcil hayvanların mama dışında bakım, aksesuar, veterinerlik hizmetleri, evcil hayvan otelleri ve kuaförleri gibi masrafları da eklenince satışların 1 milyar dolarlık hacme ulaştığı tahmin edilirken, Evcil-Der de pazarın yılda ortalama yüzde 15 büyüdüğünü duyurdu.

Avrupa Evcil Hayvan Yiyecekleri Endüstrisi FEDIAF'ın 2016 yılında yayımladığı son rapora göre, Türkiye'de en az bir köpek sahiplenenlerin toplam hane halkına oranı yüzde 6, en az bir kedi sahiplenenlerin oranı ise yüzde 10. Türkiye bu anlamda diğer Avrupa ülkeleri kadar yüksek oranlara sahip olmasa da son yıllarda ülkemizde hayvan sahiplenenlerin sayısının giderek arttığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla evcil hayvan tekstili de özellikle koruyucu yönüyle giderek daha fazla ilgi çekiyor. Bu giysiler, görselliğin yanı sıra, hayvanları soğuktan veya sıcaktan koruduğu için hayvan severler tarafından talep ediliyor diyebiliriz.

"Ortalama sepet tutarı 65 lira"

Elçin, GittiGidiyor'un evcil hayvan tekstili kategorisinde iki bin farklı ürün çeşidi bulunduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Evcil hayvan ürünleri kategorisinde en çok satılan ilk 100 ürüne baktığımızda, 4-5 ürünün yıl içerisinde sürekli olarak listede yer aldığını görüyoruz. Bunlar arasında köpek giysileri ve büyük köpekler için üretilen yelekler başı çekiyor. 2017'yi değerlendirecek olursak, evcil hayvan ürünleri kategorisinde GittiGidiyor'da en çok satılan ilk 10 ürün arasında kedi maması ilk sırada yer aldı. Kedi mamasının ardından köpek maması, kedi kumu, akvaryum ürünleri/aksesuarları, kuş aksesuarları, balık yemi, kuş yemi, bakım malzemeleri, dekor ürünleri, kuş yemliği ve suluğu geldi.

Türkiye’de bu bilgiyi net olarak ortaya koyan genel bir veri bulunmuyor. Son 1 yılda GittiGidiyor'dan yapılan evcil hayvan kıyafet ve aksesuar satışlarını incelediğimizde ise ortalama sepet tutarının 65 lira olduğunu görüyoruz. Köpek galoşu, kedi-köpek tarama eldiveni ve LED ışıklı kedi-köpek güvenlik tasmasını tercih edilen ilginç ürünler arasında sayabiliriz. Köpek galoşu sayesinde, dışarı çıktıklarında köpeklerin patileri temiz kalıyor. Tarama eldivenleri, tüylere bakım yapmanın kolay bir yolu. LED ışıklı tasmalar da özellikle gece yürüyüşlerinde görüş kolaylığı ve güvenlik sağlıyor."

Elçin, Türkiye'de son yıllarda hayvan hakları konusunda duyarlılığın arttığına dikkati çekerek, "Bu sayede hem hayvan sahiplenen vatandaşlarımızın sayısı artıyor hem de duyarlı hayvan severler sokakta yaşayan minik dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak üzere onların ihtiyaçlarını karşılayacak yuva, mama ve mama kabı gibi ürünleri daha fazla satın alıyor." dedi.

"İnternet üzerinden satışın halen büyük bölümünü kedi-köpek maması oluşturuyor"

Hepsiburada Hızlı Tüketim Ürünleri Kategori Direktörü Tolga Ünal, pazarda ürün çeşitliliğinin artmasıyla pazarda büyümenin devam edeceğine dikkati çekerek, "Hepsiburada olarak pet tekstil ve aksesuarları kategorisinde 5 binin üzerinde ürünümüz bulunuyor. Her geçen gün de bu sayı giderek artıyor. Son dönemde en çok satılan ürünlere baktığımızda kedi ve köpeklere özel sweatshirtler ile reflektörlü yağmurlukların tercih edildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekstil ve aksesuarları satış grafiklerine bakıldığında internet üzerinden satışın halen büyük bölümünü kedi-köpek mamasının oluşturduğunu belirten Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanların hayvanlara karşı duyarlılıkları artmaya devam ediyor. Bir yandan onların ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan dış görünüşlerine özen göstermeyi seviyorlar. Pet tekstil ve aksesuarları kategorisine bakıldığında her bütçeye uygun ürün bulma olasılığı oldukça yüksek. Bu yüzden aksesuar gruplarında, fiyatlarda ekstra büyük farklılıklar söz konusu değil. Müşterilerin aksesuar tercihlerinde genellikle evcil hayvanlarının ihtiyaçlarına yönelik istekleri öne çıkıyor. Örneğin kedi tuvalet ve aksesuarları, taşıma çantaları ve tasmalar tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Pet tekstil ve aksesuarları kategorisinde son bir seneye baktığımızda istisnasız her ay 81 ilimizden de sipariş aldığımızı görüyoruz. En yüksek sipariş sayıları doğal olarak 3 büyük ilden gelmekle beraber Tekirdağ, Mersin ve Eskişehir öne çıkan diğer şehirlerimiz. Hepsiburada Pet Tekstil ve Aksesuarları olarak her gün daha da büyümeye doğru gidiyoruz."

Kaynak: AA