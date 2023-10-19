Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Yasa teklifine ilişkin taslak metni hazırlandı, önümüzdeki hafta Meclis gündemene gelecek. Sabah'ın haberine göre Aile ve Gençlik Bankası'nın ilk ürünü gençlere yönelik kredi paketi olacak. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık faizsiz kredi, ilk iki yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek.

Nasıl başvuru yapılacak?

Krediden faydalanmak isteyen gençler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Kredi miktarı belirlenirken ise kişilerin gelir durumu esas alınacak. Geçerli yaş sınırı ise daha sonra açıklanacak. Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek.