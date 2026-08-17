Evlenecek gençlere ayrılan kaynak 21,9 milyar TL'ye yükseldi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın petrol, doğal gaz ve madencilik gelirlerinden Aile ve Gençlik Fonu'na aktardığı toplam kaynak 21,9 milyar liraya ulaştı. Fon aracılığıyla bugüne kadar 185 binden fazla gencin yuva kurmasına destek sağlandı.

Aile kurumunun desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan fon üzerinden evlenecek gençlere yönelik yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda enerji ve madencilik faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden ayrılan pay da artmayı sürdürüyor.

Fonun finansmanı için Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ile Maden Kanunu uyarınca alınan devlet hakkının bir bölümü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Aile ve Gençlik Fonu'na yönlendiriliyor.

Bu yıl 7,8 milyar lirayı aştı

2024 yılında başlayan uygulama kapsamında yalnızca bu yıl aktarılan tutar 7,8 milyar lirayı geçti. Böylece petrol ve madencilik gelirlerinden fona sağlanan toplam kaynak 21,9 milyar liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 12,1 milyar liralık bölümü maden gelirlerinden karşılanırken petrol ve doğal gaz gelirlerinden sağlanan pay 9,8 milyar lira oldu.

185 binden fazla gence destek verildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli ve milli kaynaklardan elde edilen gelirlerin gençlerin geleceği için kullanıldığını belirtti.

Bayraktar, "Bugüne kadar petrol, doğal gaz ve maden gelirlerimizden Aile ve Gençlik Fonu'na aktardığımız kaynak 21,9 milyar lirayı buldu. Sağladığımız bu imkanla 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşa göre 250 bin liraya kadar destek

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanma koşullarını sağlayan gençlere yaşlarına göre farklı miktarlarda destek veriliyor. Evlenecek çiftlerin 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında bulunmaları halinde ise 200 bin lira ödeme yapılıyor.