EVSİD'e 'Kolombiya' ödülü

09 Kasım 2018

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri Derneği'nin (EVSİD) Turkish Home & Kitchenware Cluster 1-2 URGE projesi kapsamında düzenlemiş olduğu faaliyetler ve Kolombiya Heyet organizasyonu Ticaret Bakanlığı tarafından 5. Kümelenme Konferansı’nda 'İyi Uygulama Örnekleri' arasına seçilerek ödüllendirildi. EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, kendilerine yeni müşteriler kazandıran Kolombiya modelini Uzakdoğu ve Avrupa’da da uygulamayı düşündüklerini ifade etti.

Aldıkları ödülden dolayı çok mutlu olduklarını belirten EVSİD Başkan Vekili Talh

a Özger, URGE projesi ile birlikte sektörle olan iletişimin arttığını ve küme içinde yer alan firmaların arasında güzel bir sinerji oluştuğunu ifade etti.

Projenin en önemli kazanımının aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya gelerek meydana getirdikleri sinerji ile daha güçlü bir şekilde ihracat pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri olduğunu kaydeden Özger, "Bireysel olarak yurt dışında ulaşamadıkları ithalatçı ve zincir mağaza profiline hep birlikte bir araya geldiklerinde ulaşabiliyor olmaları ve firmaların yurt dışındaki rakiplere karşı kenetlenebilmeleri, küme firmalarının proje faaliyetlerine katılımlarını artırdı. Proje kümelerimiz ile ilgili Latin Amerika pazarının önemli bir potansiyel olduğu belirlendi. Hedef pazarların çeşitliliği ve görece küçük bazı pazarların yurtdışı pazarlama faaliyeti için yeterli firma sayısını barındırmaması nedeniyle şimdiye kadarkilerden farklı bir strateji uygulandı ve ulaşımın kolay olduğu merkez bir nokta seçilerek farklı bölge ülkelerinden alıcıların küme firmaları ile tek bir noktada bir araya geldi." dedi.

Adım adım ilerledi

Hedef pazar ve ikili iş görüşmeleri için Kolombiya’nın belirlenmesi sonrasında ilk etapta Meksika Panama, Kosta Rika, Peru, Ekvator, Şili, Brezilya gibi bölgedeki potansiyel alıcıları içeren bir veri tabanı oluşturulduğunu ve ardından yurtdışı pazarlama faaliyetine katılacak Türk firmaların belirlenmesi ile birlikte bu ülkelerdeki alıcılara yönelik davetler yapıldığını anlatan Özger, şöyle devam etti:

"İkili iş görüşmeleri organizasyonu için Brezilya, Uruguay, Şili, Peru, Ekvator, Guetamala, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ile Kolombiya dahil olmak üzere toplamda 9 farklı ülkeden 67 alıcı firmanın katıldığı toplantılarda 678 iş görüşmesi sağlandı. Her katılımcı firma ortalama 28 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Yurtdışı pazarlama faaliyetimizin ilk günü perakendeye yönelik turlar düzenlenerek pazar ile ilgili rakip firma/ürün analizi gerçekleştirdik, aynı günün akşamı verilen kokteylde ise iş görüşmeleri öncesinde Türk firmaları ve potansiyel alıcıların bir araya gelmeleri sağlandı. Etkinliğin son günü hem pazara giriş ile ilgili yerel danışmanlık firmalarından bilgi alındı hem de programın bir değerlendirmesi yapılarak Latin Amerika ülkelerine yönelik küme stratejimizin detaylandırılması amaçlandı."

Kolombiya modeli yaygınlaşacak

Özger, proje çerçevesinde gerçekleştirdikleri bu etkinliğin, öncesinde pazarın yerinde incelenmesi, nokta atışı bölgedeki farklı önemli alıcılarla iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi ve sonrasında da bölgeye ihracatın artırılmasına yönelik stratejilerin küme firmaları ile istişare edilmesi açısından etkin ve başarılı şekilde gerçekleştiğini kaydetti. Özger, kendilerine yeni müşteriler kazandıran Kolombiya modelini Uzakdoğu ve Avrupa’da da uygulamayı düşündüklerinin altını çizdi.