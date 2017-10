"Exhibit in Turkey'le, yabancı alıcı ve satıcılar Türkiye’de buluşacak"

16 Ekim 2017

Beste GÜÇER

TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, yabancıların Türkiye’de düzenlenecek fuarlara katılımını artıracak Exhibit in Turkey Projesi’ne kasımda başlamayı planladıklarını söyledi.

Alagöz, “Kanadalı’yı getirelim, İngiliz’i getirelim, İngiliz Kanadalı ile Türkiye’de alışveriş yapsın. Kazak’ı getirelim Yunan’ı getirelim Kazak Yunan ile Türkiye’de alışveriş yapsın. Biz de işlem hacminden pay alalım. Nedir işlem hacmi? İkisinin birden buraya gelme maliyeti, burada harcadıkları paralar, konaklama sektörüne bıraktığı para, fuar organizatörüne bıraktığı para ve her şeyden ötesi o ikisi buluşma yeri olarak Türkiye’yi tercih ederlerse, Türklerle de iş yapma imkanı doğacak. Bu nedenle, Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile tanıtım ve teşvik ile ilgili ciddi adımlar atılacak” dedi. Alagöz ankara Temsilcimiz Ferit Parlak’ın sorularını yanıtladı.

► Exhibit in Turkey Projesi’ni duyduk. Avrupa fuarcılık konusunda çeşitli nedenlerle geriye giderken, Türkiye yabancıların buluşma noktası olabilecek mi?

Tek kelime ile evet. TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi’miz tarafından geliştirilen “Exhibit in Turkey Projesi”nin amacı ülkemizde düzenlenen fuarların ve fuar merkezlerinin, “Türkiye Fuarları” markası altında dünya ölçeğinde tanıtılarak mevcut istatistiklerde yer alandan çok daha yüksek sayıda yabancı fuar katılımcısı ve ziyaretçilerinin ülkemize getirilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde düzenlenen fuarlara ilişkin tüm detaylı bilgiler ve fuar istatistikleri, fuar merkezlerimizin teknik bilgileri ve görselleri ile de zenginleştirilmek suretiyle kullanıcı dostu bir arayüze sahip çok dilli (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince) internet portalında sistematik olarak toplanacak. Bu sitede yer alan önemli bilgiler ile sektöre ilişkin önemli veriler sosyal medya kanalları üzerinden yine çok dilli olarak dünya kamuoyu ile paylaşılacak.

“Exhibit In Turkey” ana sloganı altında yürütülecek ve bu sloganın dünya çapında saygın basın yayın organları ile sektörel yayınlara verilecek ilanlarla tutundurulmasının hedeflendiği bu çalışmaların ülkemiz ekonomisine ve üretimine dikkat çekmeyi hedefleyen “Discover the Potential” kampanyası ve ülkemize yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlayan “Invest in Turkey” gibi önemli kampanyalarla eşlenik bir biçimde yürütülerek Türkiye fuarlarına ilişkin dünya çapında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu proje ile yabancı mal ve hizmet üreticilerine, “Türkiye fuarlarını tercih edin, ürünlerinizi Türkiye’de sergileyip, ticaretini de dünyanın her yerine Türkiye’den yapın” diyeceğiz. Bütün dünya ülkelerini ülkemize davet ediyor olacağız. Neden Exibit in Turkey? Birbirinden modern, altyapılarıyla ticari iş birliğimizi kurabileceğimiz en modern fuar merkezleriyle, üretim noktalarına şu kadar mesafesiyle, sunduğu birbirinden muhteşem gece hayatı ve aynı zamanda kültürel etkinlikleriyle, Ortadoğu, Balkanlarla aynı zamanda Kafkas coğrafyasındaki milyar dolarlık ekonomilere yakınlığıyla, Türkiye içindeki gelişen pazarıyla, Türkiye içerisindeki artan talebiyle, modern üretim ve artan demokrasisiyle, “So exibitin Turkey” bunun üzerine bir kampanya. Bunun üzerine bir şey hazırlıyoruz.

► Nasıl çıktı bu fikir?

Devlet yurtdışına fuar katılımı için gidene destek veriyor. Dedik ki, “Y şirketi Almanya’ya gitsin, onu teşvik edin. Y şirketi Almanya’ya gittiğinde 3 firma ile bağlantı kurar, bu firmalara mal satar ve bu ekonomi için iyidir.” Ama getirisi çok daha yüksek olacak bir model daha var. O alıcımız olan 3 yabancı firmayı İstanbul’a veya Adana’ya getirdiğimizde o 3 firma 30 firmayla bağlantı kurar.

Çünkü onun ihtiyacı sadece o 3 firmadan ibaret değil. Yani biz öyle bir şey yapalım ki Alman’ı Türkiye’ye getirelim, İngiliz’i Türkiye’ye getirelim, çok daha fazla iş bağlantısı kurmaya çalışalım. Bunun bir adım sonrasında da, Kanadalı’yı getirelim, İngiliz’i getirelim, İngiliz Kanadalı ile Türkiye’de alışveriş yapsın. Kazak’ı getirelim Yunan’ı getirelim Kazak Yunan ile Türkiye’de alışveriş yapsın. Biz de işlem hacminden pay alalım.

Nedir işlem hacmi? İkisinin birden buraya gelme maliyeti, burada harcadıkları paralar, konaklama sektörüne bıraktığı para, fuar organizatörüne bıraktığı para ve her şeyden ötesi o ikisi buluşmaya benim orayı tercih ederlerse bu ikisiyle Türklerin de iş yapma imkanı doğar. Ama bu ikisinin buluşma noktası Türkiye değil de Dubai olursa Dubai’dekiler ondan yararlanacak. Yani elin taşıyla elin kuşu bizim ülkemizde buluşsun.

► Bu yönde Ekonomi Bakanlığı’nın da destekleri başladı galiba?

Bu stratejiyi çok iyi anlattığımızı da düşünüyorum ki önemli teşvik mekanizmaları geldi. Bunlardan bir tanesi, yurtiçi fuarlara katılıma Ekonomi Bakanlığı teşvik vermeye başladı. Yurtiçi fuarların yurtdışında tanıtım ve pazarlamasıyla ilgili ekonomi bakanlığı teşvikleri açıklandı. Yurtdışında bu yaptığımız faaliyetler doğrultusunda teşvik alıyoruz.

► Bütçeniz var mı?

Bununla alakalı da şöyle bir çalışma yaptık. Önce kuyuya su dökmesi gerekecek birinin. Bu dökecek kuruluş olarak da Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nden biraz bütçe alacağız. Bir de ekonomi bakanlığı biliyorsunuz bütün tanıtım gruplarını tek potada birleştirdi ve Türkiye tanıtım grubu oldu ve orada çok

► TOBB’un fuarcılık sektöründeki rolü nedir?

Yurtiçi fuarcılık sektörünü düzenleme ve denetleme yetkisi, 2004 yılında yürürlüğe giren 5174 sayılı Kanun ile TOBB’a verilmiştir. Bu yetki kapsamında, yurt içinde fuar düzenleyecek şirketlerin belgelendirilmesi, düzenlenecek fuarların ve bu fuarları düzenleyecek firmaların sahip olmaları gereken niteliklerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin başvuruların sonuçlandırılması TOBB tarafından yürütülmektedir. Yurt içi fuarlara yönelik denetim ve müeyyide mekanizması da TOBB ve bağlı Oda/Borsalar marifetiyle işletilmektedir.

Söz konusu yetkilendirme öncesindeki dönem, önüne gelenin fuar adı altında panayır formatında organizasyonlar düzenlediği, sektörel disiplin ve intizamın bulunmadığı, sektörün itibarının ciddi zedeler aldığı sancılı bir dönemdi. TOBB’daki çalışmalara öncelikle yurt dışındaki başarılı örnekleri incelenerek başlandı. TOBB Başkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon doğrultusunda yürütülen çalışmaların sonucunda o günün şartlarında devrim niteliğine bir mevzuat hazırlanarak fuarcılık sektörü TOBB tarafından disipline edildi.

Fuarcılık sektörünü TOBB nezdinde sevk ve idare etmek üzere çalışmalar yürütmek amacıyla TOBB Fuarlar Komitesi ve sektörün aktörlerini tek çatı altında toplayan TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi oluşturuldu.

“Fuar merkezi furyasını doğru bulmuyoruz”

► Türkiye’de kaç fuar düzenleniyor? Bu fuarlara kaç firma katılıyor? Kaç fuar şirketimiz var? Konsolidasyon başlar mı? Panayıra da artık fuar deniyor, bu sektöre zarar veriyor mu?

Bu fuarlara kaç firma katılıyor? Kaç fuar şirketimiz var? Konsolidasyon başlar mı? Panayıra da artık fuar deniyor, bu sektöre zarar veriyor mu? 2016 yılında ülkemizde 426 fuar düzenlendi. Bu fuarlarda toplam 66 bin 691 firma 3 milyon 256 bin metrekare stand alanı kullanarak ürün ve hizmetlerini toplam 17 milyon 842 bin ziyaretçi ile buluşturdu. Fuar katılımcılarının 7 bin 331’i, ziyaretçilerinin ise 520 bini yeni ticari bağlantı kurmak amacıyla ülkemize yurtdışından gelen yabancılardan oluştu. 2016 yılında düzenlenmiş olan bu fuarların yüzde 29’u uluslararası nitelikte olup, bu oran her geçen yıl daha da yukarılara çıkmaktadır.

Tabii ki riskler de var. Türkiye makul ve mantıklı olmayan fuar merkezleri riskiyle karşı karşıya. Sektör olarak fuar merkezi furyasını doğru bulmadıklarını söyledi. Bu nedenle, Türkiye’de fuarcılık sektörünün 2030-2040 yıllarında nerede olduğunu görebileceği strateji belgesini hazırlıyoruz.

Ülkemizdeki fuarların yarısına yakını İstanbul’da düzenleniyor. Önümüzdeki dönem yapılacak yeni salon yatırımlarla İstanbul’daki fuar merkezlerin kapasitelerinde artış öngörülüyor. Diğer yandan Anadolu’da da fuarcılık sektörü son on yıl içerisinde ciddi bir atak içerisinde. İçlerinden bazıları uluslararası kalitede olmak üzere Konya, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Samsun, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, Denizli, Mersin, Kayseri, Malatya ve Sivas’ta fuar merkezleri faaliyet gösteriyor. Anadolu’daki bu fuar merkezlerimiz de yeni yatırımlarla önemli kapasitelere ulaşmış durumdalar.

Her ilde fuar merkezi olmasından ziyade belirli bir coğrafi bölgeye hitap eden nitelikte bölgesel fuar merkezlerinin bulunuyor olmasını çok daha anlamlı buluyorum. Çünkü bu sayede fuarcılık sektöründe bir derinleşme ve gelişme söz konusu olabilir. Belirli sektörlerin uzmanlaştığı ve yaygınlaştığı belirli bölgeler var. Fuar merkezlerinin konumlandırılmasında bu bölgelerin dikkate alınmasının çok daha faydalı olacağı düşüncesindeyim.

Hangi ülkeler bu fırsatı değerlendirecek?

Ferit B. Parlak

Dünyanın en büyük fuarlarına ev sahipliği yaparak, yüksek gelirli üst düzey turizmin yanısıra yerli sanayi ürünlerini pazarlama ve geliştirme konusunda başarı sağlayan Almanya’nın, son dönemde uyguladığı iç ve dış politikalar, ekonomiye ciddi katkısı olan fuarcılık sektörünü vuruyor.

Başta vize uygulamaları olmak üzere, stand ve konaklamadaki yüksek fiyat gibi nedenler düzenleyicileri ve katılımcıları ‘buluşma mekanı’ konusunda farklı arayışlara itiyor. Dünyanın birçok ülkesi ise, ciddi tanıtımlar yaparak, bu boşluktan pay almaya çalışıyor. Cihat Alagöz’ün, “Yabancı alıcı ve satıcılar Türkiye’de buluşacak”, “Exhibit in Turkey Projesi hızlanıyor, fuarlarımız görücüye çıkıyor.”, “Fuarcılık Strateji Belgesi hazırlanıyor, sektör 2040’ı görebilecek” başlıkları altında anlattıkları, Türkiye’nin bu konudaki ciddiyetini gösteriyor.

'Şimdi B2B revaçta'

"Birçok fırsatla beraber çeşitli riskleri de ortaya çıkaran küreselleşme sürecinde bu risklerin uluslararası ticarete nasıl etki ettiğine şahit olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Çeşitli pazarlarda ortaya çıkan belirsizlik sürecini hasarsız atlatmak ve bu süreçten kârlı olarak çıkmak için yeni pazarlara girme çalışmaları yürütmek, hayati bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik araçların başında ise arz ve talebin belirli bir zaman ve uygun bir mekanda potansiyel ortak ve rakipleriyle birlikte yüz yüze buluşmasını sağlayan 'fuar' organizasyonları gelmektedir.

Zira ülkemiz; ekonomik büyüme stratejisi ve bölgesel ekonomi merkezlerine olan yakınlığının bir sonucu olarak arz ve talebin önemli buluşma platformlarından biri olma potansiyeline sahiptir. Bugün artık Avrupa fuarlarında ürünlerini ve hizmetlerini sergilemek isteyen firmaların ve ziyaretçilerin Avrupa ülkelerine vize almaları çok zor bir hal aldı. Ortadoğu’dan ve Kuzey Afrika’dan fuar katılımı ve ziyareti için Avrupa ülkelerine gitmek imkansıza yakın bir süreç haline geldi. Bu eksende bulunan ülkeler arasında en fazla avantaja sahip ülke Türkiye’dir.

Devletimizin de fuarcılık sektörüne stratejik bir sektör olarak yaklaşım benimsemesi halinde Türkiye’de fuarcılık sektörünün geleceğinin çok daha parlak olacağı, çok daha büyük katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısına ulaşılacağı ve daha iyi imkanlara sahip olacağı inancı içerisindeyim."