Eximbank, gemiciler için devrede

26 Ocak 2019

Gemi inşa sektörü temsilcileri bir süre önce yaptıkları açıklamada, teminat mektuplarının bazı Avrupa bankaları tarafından kabul edilmemesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade etmiş ve sorunun çözümü için hükümetten destek istemişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan ve gemi inşa sektörünün ihracatta önemli bir rol oynaması nedeniyle bu sektördeki firmaların desteklenmesine özel önem verdiklerini ifade eden Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu çerçevede dünyanın önde gelen bankalarıyla kontrgaranti sağlamaları için görüşmeler yapıyoruz. İlk görüşmemizi gerçekleştirdik, buradan sonuç aldıktan sonra önümüzdeki günlerde bu konuda 5-6 bankayla görüşme planımız var."

Yıldırım, sektörün sorunlarını çözme gayretlerinin süreceğini belirterek, 2 hafta önce Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğini ziyaret ettiklerini, Türk Eximbank'ın yeni ürünleri ve uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptıklarını anlattı.

İhracatçılar için uluslararası büyük bankalarla hem fonlama hem de ticaretin diğer enstrümanlarında daha yakın çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Yıldırım, Avrupa bankaları nezdinde Türk bankalarına yönelik teminat limiti oluşturulmasına katkı vermeye ve işlem bazında değerlendirme yaparak finansman desteği sağlamaya istekli olduklarını söyledi.

Yıldırım, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı ve yabancı ortaklı bankaların bu kapsamda rekabetçi imkanlar sunabileceğini düşündüklerini kaydetti.

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Kaynak: AA