Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.

TÜİK verilerine göre, eylül ayında TÜFE yüzde 4,75'le beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,53'e yükseldi.

Yurt İçi ÜFE eylülde yüzde 3,40 artarken, yıllık bazda yüzde 47,44 oldu.

Çekirdek enflasyon yüzde 67,22

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,22 olarak gerçekleşti.

Beklentiler ne yöndeydi?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE'nin yüzde 5 artmasını bekliyordu.

12 ekonomistin katıldığı ankette yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı öngörülmüştü.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,50 oldu.