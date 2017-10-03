Eylülde zam şampiyonu yeşil soğan

03 Ekim 2017

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı, yüzde 14,75 ile yeşil soğanda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yeşil soğandaki fiyat artışını yüzde 11,12 ile anaokulu ücreti izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler ise yüzde 9,60 ile okul için servis ücreti, yüzde 9,41 ile sivri biber, yüzde 9,02 ile patlıcan, yüzde 8,62 ile çocuk spor kazağı (sweatshirt), yüzde 8,18 ile yurt ücretleri, yüzde 7,58 ile antep fıstığı, yüzde 7,48 ile domates ve yüzde 6,95 ile limon oldu.

En çok yurt içi turlar ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,46 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda gerçekleşti. Bunu yüzde 14,60 ile elma, yüzde 13,42 ile balık, yüzde 13,15 ile üzüm, yüzde 10,42 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 8,80 ile şeftali, yüzde 8,78 ile erik, yüzde 7,94 ile tavuk, yüzde 6,95 ile taze fasulye ve yüzde 6,59 ile kuru soğan izledi.

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Yeşil soğan 14,75 Anaokulu ücreti 11,12 Servis ücreti (Okul için) 9,60 Sivri biber 9,41 Patlıcan 9,02 Çocuk spor kazak 8,62 Yurt ücretleri 8,18 Antep fıstığı 7,58 Domates 7,48 Limon 6,95 Erkek spor kazak 6,20 Gazeteler 5,36 Okul çantası 5,18 LPG dolum ücreti 4,91 Kahvaltılık tereyağı 4,89 Kadın ceketi 4,87 Kreş ve gündüz bakımevleri 4,19 Okul defteri 4,09 Patates 3,94 Çocuk eşofmanı 3,85





Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ve bir önceki aya göre değişim oranları da şöyle: