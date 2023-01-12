EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak? 'İlk 3 güne dikkat!'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin (EYT) çok kısa bir süre sonra yasalaşarak 2 milyon 250 bin kişiye resmen emeklilik yolu açacak.

Yaş sınırı olmadan emekli olacak vatandaşlar bankaları da harekete geçirdi. Bankalar, emeklileri çekebilmek için şimdiden hazırlıklara başladı.

Son güncellemelerle bir emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle birlikte 7 bin 500 - 8 bin liraya kadar çıkmıştı.

Şimdi EYT'lilerin de emekli olmasına kısa bir süre kala yeni bir iddia gündeme geldi.

Bankaların promosyon miktarlarını daha da artıracağı konuşuluyor.

EYT'liler için promosyonun ne zaman verileceğine dair aHaber'e değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, şunları söyledi:

- EYT kanunu çıkar çıkmaz 'biz promosyonu hak ettik' diye bir şey söz konusu değil. Emekliliği hak ettikten sonra maaşınızın yatmış olması ve aradan en az 3 gün geçmesi gerekiyor.

- 5.500-7.500 liraya kadar olan maaşlarda 3.500 lira promosyon, 7.500-10.000 liraya kadar olan maaşlarda 4.500 lira promosyon, 10.000 liranın üzerindeki maaşlar için 5.000 liraya kadar promosyon veriliyor.

- Ama piyasa daha rekabet ortamı içerisinde bu rakamı artırıyor. 15 bin liraya kadar promosyonlar olduğunu duyuyoruz.

GÜNCEL EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI NE KADAR?

Özel bankalarda ek artışlarla beraber promosyon miktarı 7.500 TL'ye kadar veriliyor. Kamu bankalarında ise 5.500 ila 7.500 lira arasında maaş alanların 3.500 TL, 7.501-10.000 TL maaş alanların 4.500, 10 bin TL ve üzerinde maaş alanların ise 5.000 TL emekli maaş promosyon hakkı bulunuyor.