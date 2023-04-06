EYT'lilere kritik uyarı: Geriye dönük borç çıkabilir

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaynakları, ayda 35-40 bin kişinin emeklilik işlemlerini yürütebilecek kadar uzman personel bulunduğunu, işlemlerin hızlandırılması için uzman olmayan personele birer gün eğitim verilerek emeklilik dosyası inceleme görevi verildiğini bildirdiler.

SGK kaynakları, dosyaları yanlış incelenmiş çok sayıda EYT'linin emekli edilmiş olabileceğini, ileride tüm dosyaların uzman gözüyle yeniden inceleneceğini belirtirlerken, yanlışlıkla emekli edilmiş EYT'lilerin emekliliğinin bozularak geriye dönük borç çıkarılabileceğini söylediler.

Emeklilik bağlama işleminin ciddi uzmanlık gerektiren bir iş olduğuna işaret eden SGK kaynakları, özellikle Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur arasında geçiş yapmış EYT'lilerin dosyalarında ciddi hatalar yaşanacağını, bu hataların ilerleyen yıllarda yapılacak denetimlerle tek tek ortaya çıkacağını söylediler.

Bayram ikramiyesi de ödenemez

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ayda 35 bin kişiyi emekli eden SGK'nın geçtiğimiz mart ayında 250 bin EYT'linin emekli işlemini tamamladığını söylemiş ve müracaat eden tüm EYT'lilerin mayıs ayında maaşlarını alacağını, bayram ikramiyelerinin de ödeneceğini söylemişti. SGK kaynakları, 2 milyon 250 bin EYT'linin işleminin yıl sonuna kadar uzayacağını belirtirlerken aylığı bağlanmayan EYT'lilerin bayram ikramiyelerini de aylar sonra alabileceklerini ifade ettiler.