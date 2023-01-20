EYT'lilerin kafasını karıştıran durum: EYT'liler neden %30 zam alamadı? Merak edilen soruya yanıt

Emekli maaşlarına yılbaşından itibaren yüzde 30 zam yapıldı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar sonrası, yasanın çıkmasını bekleyen EYT'liler de SGK'nın "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım" robotu üzerinden aylıklarını hesaplamaya başladı.

Ancak EYT'lilerin yaptığı sorgulamalarda maaşlarına yüzde 30 zam gelmediği görüldü. Emekli adaylarının maaş artış oranı yüzde 17 civarında kaldı. Vatandaşlar, bir hata olup olmadığını merak etti.

Çok sayıda EYT'lide kafa karışıklığı yaratan bu sorunun yanıtı belli oldu.

Habertürk'ün haberine göre; enflasyon yıl içinde yüzde 85'lere çıksa da 2022 yılını yüzde 64,27 ile kapattı. Buna göre, enflasyondaki düşüş nedeniyle ocak ayında devreye giren güncelleme katsayısı sonrası zam yüzde 30 değil yaklaşık yüzde 17 olarak göründü.

2022 yılında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocakta yüzde 25,47, temmuzda yüzde 42,35 zam yapıldı. Yıllık toplam zam yüzde 78,6 oldu.

Habertürk'ün haberine göre, 2022 yıllık enflasyonu geçen yıl ocak ve temmuz aylarında emekli aylıklarına yapılan zammın altında kaldığı için, emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2023 tarihinden sonra verenlerin aylıkları daha düşük bağlanacak.

Örnek vermek gerekirse, SGK'nın hesaplama robotunda aralık ayında maaşı 10 bin lira gözüken biri ocak ayında aylığının 13 bin lira olmasını bekliyordu. Ancak SGK sitesinde gözüken rakam yaklaşık 11 bin 700 oldu. Aradaki farkın nedeni güncelleme katsayısı oldu.

Mart ayında ilk maaşlarını alması beklenen EYT'lilerin aylıklarına yaklaşık yüzde 1,5 puanlık milli gelir artışı da eklenecek.