EYT’linin emlak vergisi muafiyeti ne zaman başlayacak?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, emeklilere emlak vergisi muafiyeti ile ilgili merak edilenleri yazdı.

Bina ve araziler için emlak vergisi peşin veya taksitle ödeniyor. İlk taksit ödemesi ve peşin ödeme 1 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor. İkinci taksit ise 30 Kasım’a kadar ödeniyor. Meskenler için emlak vergisi oranı büyükşehir belediyelerindeki meskenler için bina değerinin binde 2’si, diğer belediyelerdeki meskenler için de binde 1’i olarak uygulanıyor.

Emlak vergisinin süresi içinde ödenmemesi halinde aylık yüzde 2.5 gecikme cezası veriliyor. Ayrıca ilk yıl için vergi tutarı kadar vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından tutar olarak yüksek olanı, izleyen yıllar için de vergi ziyaı cezası kesiliyor. Diğer vergilerden farklı olarak emlak vergisinde pişmanlık hükümlerinden yararlanılamıyor.

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, hiçbir geliri olmayanlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret bulunanların, engellilerin, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için indirimli emlak vergisi oranı uygulanıyor. Yürürlükteki Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, indirimli vergi oranı sıfır. İndirimli vergi uygulaması kamuoyunda emlak vergisi muafiyeti olarak biliniyor.

EYT’liler gelecek yıldan itibaren yararlanacak

Emlak vergisi muafiyetinden, emekli aylığı bağlatan EYT’liler de yararlanacak. Bu yıl içinde emekli olan EYT’liler emlak vergisi muafiyetinden gelecek yıldan itibaren yararlanmaya başlayacak. İlerleyen yıllarda emekli olan EYT’liler ise emeklilik tarihini izleyen yıldan itibaren yararlanacaklar. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için belediyelere başvuru yapılması gerekiyor.

Çalışan emekli EYT’liler muafiyetten yararlanamaz

Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmamaları ve faiz, temettü gibi her türlü sermaye iradı gelirlerinin bir önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor. Söz konusu tutar, bu yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlananlar için 70 bin lira olarak uygulanırken, gelecek yıl yararlanacaklar için 150 bin lira olacak. Buna göre, 2023 yılında emekli olan EYT’liler, bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmamak şartıyla gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacaklar.

Gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmak emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya engel teşkil etmez.

Konutta bizzat oturma şartı aranmıyor

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Buna göre, brüt 200 metrekareyi aşmayan konutun kiraya verilmeden boş tutulması, kiraya verilmiş olsa bile kendisinin de kirada oturması veya bedel ödemeksizin aile üyeleri tarafından daimi olarak kullanılması emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya engel teşkil etmiyor.

Muafiyetten, 200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler de hisseleri oranında yararlanabiliyorlar.

200 metrekare hesabı nasıl yapılır?

Mesken olarak kullanılan binanın veya dairenin dıştan dışa yüzölçümü yapılarak brüt alan bulunuyor. Dıştan dışa ölçüm yapılamayan hallerde dairenin net kullanım alanı üzerinden brüt metrekare hesaplanır. Net kullanım alanına yüzde 25 ilave edilir.

Kömürlük, çamaşırlık, sığınak, kapıcı ve kalorifer daireleri, garaj gibi eklentilerin arsa payına dahil edildiği binalarda 200 metrekare hesabında bu alanlar da dikkate alınıyor.

Yetim aylığı alanlar da yararlanır

Sosyal güvenlik kurumlarından dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlar, geçen yıl elde ettikleri menkul sermaye iradı gelirleri 70 bin lirayı aşmamak kaydıyla bu yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler. EYT düzenlemesi kapsamında dul ve yetim aylığı bağlananlar da bu haktan yararlanabilecekler. Yetim aylığının yanı sıra boşandığı eşinden nafaka alınması, muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmez.

Yazlık için muafiyet uygulanmaz

Yazlık evi olan emekliler mesken olarak kullandıkları ev için muafiyetten yararlanamaz. Kural, Türkiye genelinde tek meskenin olmasıdır.

Yazlıktan başka evi olmayan emekliler, yazlığı sürekli kullanmıyorlarsa muafiyetten yararlanamazlar. İndirimden yararlanabilmek için yazlık olarak kullanılan meskende sürekli ikamet edilmesi gerekiyor.