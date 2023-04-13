Fairy, gıda desteğini 1 milyon kişiye çıkardı

Fairy, 4 yıl önce gıda israfını önlemek ve gıda sektöründe oluşan gıda güvenliğine uygun fazla gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Gıda Kurtarma Derneği ile “Boşa Harcama” projesini hayata geçirmişti.

P&G olarak depremin ilk gününden bu yana yaraları sarmak ve birlikte iyileşmek için sahada olduklarını ifade eden P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, GKTD ile birlikte gerçekleştirdikleri Boşa Harcama projesini de bölgeye yönlendirdiklerini belirtti. GKTD’nin altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni araç ve donanım yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Turnaoğlu, “Bu sayede Ramazan ayından itibaren her ay 1 milyon kişiye gıda desteğinde bulunmaya başladık. Bölgedeki beslenme ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu proje, Ramazan’ın ardından da aralıksız olarak devam edecek” diye konuştu.