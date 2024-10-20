Faiz gideri ilk kez trilyon doları aştı! ABD'de bütçe açığı Covid-19'dan bu yana en yüksek seviyede

ABD Hazine Bakanlığı, 30 Eylül'de sona eren 2024 mali yılı federal bütçe açığının 1 trilyon 833 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Geçen yıla göre yüzde 8'den fazla artan açık, özellikle yüksek faiz harcamaları ve artan hükümet giderleri nedeniyle genişledi. Bu, ABD'nin Covid-19 salgını döneminde yaptığı devasa harcamalardan sonraki en yüksek bütçe açığı oldu.

2024 mali yılında federal hükümet, 4,9 trilyon dolarlık rekor gelir elde etmesine rağmen, harcamalar 6,75 trilyon dolara yükseldi. Bu harcama artışı, bütçedeki büyük açığın başlıca nedeni olarak gösteriliyor. Hükümetin borcu ise 2023 mali yılı sonuna göre 2,3 trilyon dolar artarak toplam 35,7 trilyon dolara çıktı.

Açığı ağırlaştıran önemli bir faktör, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını yükseltmesi oldu. 2024 mali yılında federal hükümetin faiz giderleri ilk kez 1 trilyon dolar seviyesini aşarak 1,16 trilyon dolara ulaştı.

Hükümetin faiz gelirleri düşüldüğünde net faiz ödemesi 882 milyar doları buldu ve bu tarihin en yüksek seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Hazine Bakanlığı'na göre hükümet, günde ortalama 2,4 milyar dolar faiz ödedi.

Bu faiz giderleri, ABD'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3,06'sına denk geliyor ve bu oran 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. Hazine yetkilileri, devlet borcunun ortalama faiz oranının 2023'te yüzde 2,97 iken 2024'te yüzde 3,32'ye yükseldiğini belirtti. Bu durum, borçlanma maliyetlerinin giderek daha fazla artacağına dair uyarı niteliği taşıyor.