Faiz indirimi beklentileri ötelendi

Geçen hafta politika faizini yüzde 50’de sabit bırakan Merkez Bankası’nın ne zaman faiz indireceğine yönelik beklentiler piyasaların ana gündemiydi. Bu konuya son noktayı Merkez Bankası koydu ve şu anda gündemde olmadığını açıkladı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Reuters’a şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söyledi

Akçay, “Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek" açıklamasında bulundu. Akçay ayrıca, "Firmaların fiyatlama ve bütçe süreçlerinde, Merkez Bankası'nın tahminleri ne kadar çok gösterge olarak kullanılırsa, enflasyon hedeflerimize ulaşmanın üretim ve istihdam üzerindeki maliyeti o kadar az olur" dedi.

Akçay’ın açıklamaları sonrasında dolar kuru 33,15 liradan 33’ün altına gerilerken, borsada bankacılık endeksinde yüzde 1’lik yükseliş yaşandı. Eylül ayında faiz indirimini konuşan ve fiyatlayan piyasalarda, Akçay’ın açıklamaları sonrasında beklentiler ötelendi. Uzmanlar, faiz indiriminin yeterli veri setine ulaşıldığında yapılacağı ve bunun da ancak kasım-aralık ayını bulabileceği konusunda hem fikir. Bu arada açıklamalar Merkez Bankası’nın iletişimi ve sözle yönlendirme açısından olumlu buundu.

Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya, bu yıl için faiz indirimi beklentilerinin olmadığını belirtti. Çetinkaya, “Enflasyon beklentilerinin bozulmaması için sıkı duruş sürdürülmeye devam edecek. 2025’te daha kontrollü bir indirim patikasına girileceğini düşünüyoruz. Arka arkaya seri faiz indirimleri beklemiyoruz. Enflasyon eğilimi beklentileri veri takibi önemli olacak” diye konuştu.

İnfo Yatırım Satış Pazarlama Grup Direktörü Sertaç Ekeke ise “Akçay, piyasanın bakış açısını açıklamalarla yönlendirmeye çalışıyor ki son dönemde aşırı dillenen ve gereksiz güvercin bir algı oluşturan faiz indirim sürecinin dengelenmesi açısından olumlu bir şahin ton olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

'Yıl sonundan önce faiz indirimi gelmez'

Piyasa analisti Tuncay Turşucu: Son günlerde eylül ayında bir faiz indirimi geleceğine yönelik gereksiz bir beklenti oluştu. Zamansız ve ölçüsüz yapılan faiz hareketleri her zaman yanlış sonuçlar vermiştir. Şu anda eldeki veriler zaten Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gitmesine müsaade etmiyor. Kasımdan önce de elinde yeterli bir data olmayacak. Ne zaman enflasyonun aylık eğilimi ikna edici bir düzeyde olur, o zaman bir faiz indirimi olabilir. Yıl sonundan önce bir indirim olasılığı görmüyorum. Ayrıca Merkez'in iletişimini de olumlu buluyorum.

Enflasyon beklentisinde makas açıldı

Merkez Bankası, sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72 seviyesine yükseldi. Aynı rapora göre, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 55 seviyesine geriledi.