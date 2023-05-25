Faiz kararı bugün açıklanacak
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor. Politika faizi son 2 toplantıdır yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutuluyor. En son Şubat toplantısında depremlerden oluşabilecek etkiye ön almak için yarım baz puanlık bir indirim yapılmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.
Faiz beklentisi ne yönde?
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
AA Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.
Nisan ayı faiz kararı ne olmuştu?
TCMB Para Politikası Kurulu nisan ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı.
Merkez Bankası ocak ayını pas geçmesinin ardından şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında faizde değişiklik yapılmamıştı.