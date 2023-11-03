Faizi sabit tutan Fed’den güvercin mesajlar

Birol BOZKURT

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen veriler ile risklere bağlı olarak karar alacaklarını yineleyerek, Komitenin şu anda faiz indirimini düşünmediğinin altını çizdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sağlamaya kararlı olduklarını ancak buna ulaştıklarından "henüz emin olmadıklarını" ifade etti. Para politikası duruşunun kısıtlayıcı olmasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Powell, sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi.

Powell, kaydedilen mesafeye rağmen belirsizlikler ve risklerin bulunduğuna işaret ederek, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) "dikkatli şekilde ilerlediğini" vurguladı. Fed Başkanı Powell, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda, gelen veriler, gelişen görünüm ve risklere bağlı olarak karar alacaklarını yineledi.

Son göstergelerin, ekonomik aktivitenin "güçlü" bir hızda ve "beklentilerin oldukça üzerinde" büyüdüğüne işaret ettiğini belirten Powell, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte tüketici harcamalarının da etkisiyle yüzde 4,9 büyüdüğünün tahmin edildiğini anımsattı. Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğünü ancak arz ve talep koşullarının daha iyi dengelenmeye devam ettiğini kaydetti.

"Finansal gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğine de değinen Powell, "Enflasyon geçen yılın ortasından bu yana yavaşladı ve yaz boyunca göstergeler oldukça olumluydu. Ancak birkaç aylık iyi veriler, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğine dair güven oluşturmak için gerekenlerin yalnızca başlangıcı." diye konuştu.

Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurgulayarak, "Enflasyonu zaman içinde sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmeye ve enflasyonun bu hedefe doğru gittiğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutmaya kararlıyız." dedi.

Ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini dile getiren Powell, büyümenin sürekli potansiyelin üzerinde olduğuna dair kanıtlar veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın artık azalmamasının, enflasyondaki ilerlemeyi riske atabileceğini ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini belirtti.

Küresel piyasalar Fed'i güvercin buldu

Fed Başkanı Powell’ın sıkılaştırmada “çok yol kat ettiklerini” ve “çok temkinli ilerlediklerini” söylemesinin ardından borsa ve tahviller yükseldi. Fed kararının, yatırımcıların beklediği kadar “şahin bir pas” olarak değerlendirilmemesi hatta “güvercin bir pas” olarak yorumlanması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın Fed’in “uzun yol kat ettiğini” ifade etmesi üzerine S&P 500 endeksi ve Hazine tahvilleri yükselişini sürdürürken, dolar geriledi.

Karar öncesi piyasa aktörleri Ocak ayı sonuna kadar üçte bir ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz artışı yapılabileceğini fiyatlıyordu. Karardan sonra bu beklentiye ilişkin fiyatlamalar azaldı.

S&P 500 yüzde 1,05, Nasdaq 100 yüzde 1,77 yükselişle kapandı. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yükselişin sürebileceğine işaret etti. MSCI Asya Pasifik Endeksi yükselişini ikinci güne taşıdı. Çarşamba günü 20 baz puan birden düşen ABD 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah yüzde 4,7154 seviyesinde. Bloomberg Dolar Endeksi aralıksız iki günde yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

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Powell’ın konuşmasında yeni bir şahinlik bulunmaması ile beraber ABD endeksleri yukarı hareketlendi ve S&P günü 1.05% primle 4.237 seviyesinden tamamladı. 4.100 desteği bir kez daha çalışmış görünüyor. Ancak en büyük hareket ABD 10 yıllık getirisinde yaşandı ve Hazine açıklamasının da desteği ile getiriler 4.70% seviyesine kadar geriledi. 10 yıllık getirilerin daha da gerilemesi (4.50%'ye doğru) gerekiyor.

FOMC ile beraber Euro yeniden 1.06 seviyesine yükseldi. ECB Fed’den daha önce faiz indirmek zorunda kalacağından kalıcı bir Euro hareketi beklemiyorum. Altın ise getirilerde görülen gerilemeye rağmen 2000 doların altında hareket ediyor. Gümüş hala 200 günlük ortalamasının altında. Hamas saldırısından bu yana gümüş fonlarına olan giriş neredeyse tamamen geri verildi.

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“Fed'in özellikle ekonomik aktivite ile ilgili ifadesindeki değişiklik yanında metinde yapmış olduğu küçük değişiklikler aralık ayı toplantısında faizi sabit tutmasının daha muhtemel olabileceğini ortaya koydu. Bu ifade değişiklikleri gelecek yılın ikinci çeyrek döneminin sonuna doğru faiz indirimine giden yolun çok çok küçük bir sinyali olarak değerlendirilebilir. Bu varsayımın özellikle ekonomik verilerin mevcut trendini koruması, siyasi kanattaki tansiyonun çok yükselmemesi halinde daha elle tutulur bir tarafta yer aldığını söyleyebiliriz. Aralık ayında da bu kararın devam etmesi, en azından 2024 ilk çeyreğinde de Fed’in faizi bir süre daha aynı düzeyde tutabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirebilir."